Clizia Incorvaia a Live - Non è la d'Urso, l'affondo all'ex marito Francesco Sarcina

L'influencer friulana intervistata per la prima volta dopo lo scandalo che l'ha coinvolta con Sarcina e Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia ha rilasciato ieri, nel corso della quinta puntata di Live - Non è la D'Urso, la sua prima intervista televisiva dopo le dichiarazioni choc dell'ex marito rilasciate al 'Corriere della Sera'. Il leader de Le Vibrazioni, intervistato dallo storico quotidiano italiano, ha confessato il motivo della fine del suo matrimonio con la Incorvaia, svelando il più amaro dei tradimenti: Clizia lo avrebbe tradito con il suo migliore amico nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

L'influencer friulana, ha voluto dire la sua nel salotto di Barbara d'Urso con rilevazioni altrettanto gravi come quelle che ha subito nei miei scorsi dal suo ex marito:

"Sono qui perché ho subito un processo ingiusto", ha premesso Clizia Incorvaia ai microfoni del Live - "Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica, di attacchi di panico. Due anni in cui stavo a casa da sola, con nostra figlia Nina, mentre lui usciva tutte le sere per presunte cene di lavoro e si ritirava alle sei di mattina. Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lui chattava con tutte le donne possibili chiedendo del materiale pornografico", ha rivelato la Incorvaia. "Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff" ha aggiunto.

Live - Non è la d'Urso, Clizia Incorvaia: "Mai tradito mio marito Francesco Sarcina"

"Non ho mai tradito Francesco Sarcina, sono stata una moglie fedele a differenza sua". Su Riccardo Scamarcio, Clizia, ancora una volta, ha voluto precisare che con l'attore pugliese c'è stato solo un bacio e che non è avvenuto alcun tradimento: "Ci eravamo lasciati a settembre 2018 ma a febbraio 2019 siamo tornati insieme. Ad aprile ha voluto a tutti i costi sapere la verità sul periodo di separazione. Voleva dirmi quello che aveva fatto lui e quello che avevo fatto. Inizialmente mi sono rifiutata ma dopo otto ore di interrogatorio, durante un viaggio in macchina dalla Puglia a Milano, ho ceduto e confessato il bacio con Scamarcio. Da lì è impazzito, ha vomitato ma tante parolacce. Riccardo mi voleva far passare per una bugiarda. Mio marito per una poco di buono. Lui crede che, forse, non c’è stato solo un bacio. Io ho ferito l’ego di un maschio."