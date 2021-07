Chiara Nasti nella bufera: l'influencer tatua il suo volto sul braccio

Gossip TV

Chiara Nasti supporta sé stessa, tatuandosi il proprio volto sul braccio, e lo mostra orgogliosa su Instagram.

Altro tatuaggio e altra polemica per Chiara Nasti. L’influencer partenopea, dopo aver commesso una gaffe con l’inglese non troppi mesi fa, ha stupito il popolo di Instagram con un autoritratto tatuato sul suo braccio, con tanto di corona in testa, infischiandosene altamente delle critiche.

Chiara Nasti nella bufera per un tatuaggio

Chiara Nasti non è nuova alle polemiche e sembra aver accettato con il sorriso le critiche che piovono copiose, un po’ per invidia un po’ per i suoi gesti estremi. Dopo aver sostenuto strenuamente l’idea di bere solo bibite gassate per sostenere il proprio corpo, abborrando l’idea di bere della semplice e consigliatissima acqua minerale, la Nasti è diventata oggetto di una grande polemica per il tatuaggio condiviso con la migliore amica Lucrezia che, erroneamente, riportava Since 98’, per poi tornare a far discutere per la nuova opera definitiva che è spuntata sulla sua pelle.

La Nasti, infatti, ha scelto di farsi tatuare un autoritratto, con tanto di corona in testa e cuoricino nero sul naso. Un gesto che, come era prevedibile, ha scatenato l’ironia del popolo del web. Chiara, tuttavia, ha risposto con spirito agli insulti, ammettendo: “Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che mi sia fatta me stessa sul braccio, sul mio braccio tra l’altro. Vero lo fate anche voi, vi fate una bella Nasti sul braccio e vi regalo un po’ di autostima”. Voi cosa ne pensate?