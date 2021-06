Chiara Ferragni perde la corona: non è lei l’italiana più famosa di Instagram

Gossip TV

Chiara Ferragni spodestata da Kahby Lame: è lui l’italiano più seguito su Instagram.

Giorno storico per Chiara Ferragni e per Instagram. Dopo anni e anni di primati, l’influencer ha perso la corona e si è vista costretta a lasciare il posto a Khaby Lame, che vince il titolo di italiano più seguito al mondo. Conosciamo il nuovo fenomeno dei social.

Chiara Ferragni cede la corona a Khaby Lame

Chiara Ferragni è l’influencer del momento ormai da diversi anni, e la sua popolarità cresce giorno dopo giorno. Su Instagram la Ferragni è un’icona, seguita da utenti di tutto il mondo che amano la sua linea di abbigliamento, la sua vita di donna in carriera e mamma, e le baruffe scherzose con il marito Fedez (finito nuovamente nel mirino del Codacons per il video di ‘Mille’).

Ora, tuttavia, la Ferragni deve arrendersi all’idea di aver perso la corona, costretta a cedere a Khaby Lame il titolo di italiano più seguito al mondo. Mentre Chiara vanta la bellezza di 23.9 milioni di fan su Instagram, Lame ha raggiunto i 24.1 milioni senza contare tutti coloro che lo idolatrano su Tik Tok. Ma chi è Khaby?

Originario del Sengal, cresciuto a Chiavasso, il tiktoker è il terzo più seguito al mondo dopo Addison Rae e Charlie D’Amelio. Alcuni utenti hanno mosso accuse nei confronti del Lame dal momento che, nonostante sia madrelingua italiano e abbia sempre vissuto nella città piemontese, l’influencer non ha ancora la cittadinanza italiana. “Non ce l’ho, mi dispiace tanto. Non è giusto […] In America mi hanno inviato come italiano, andrà a Los Angeles come italiano perché io sono italiano”, ha dichiarato Lame a La Stampa.