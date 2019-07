Chiara Ferragni insultata per strada. Il lungo post: “Sono scioccata"

Gossip TV

L'amaro sfogo dell'influcer contro una donna che l'ha offesa per il suo aspetto.

La più famosa imprenditrice digitale e influencer italiana Chiara Ferragni, ha raccontato su Instagram uno spiacevole episodio che le è successo, definendosi scioccata per l'accaduto. Una sensazione che l'ha accompagnata per tutto il giorno per poi decidere di condividere sui social tutta la vicenda e la sua opinione in merito:

"Ieri, mentre stavo uscendo da un taxi per andare al lavoro - ha scritto la Ferragni - una donna mi ha sorpreso con un commento terribile. Probabilmente aveva 40 anni e, dopo aver visto me, ha detto a sua figlia (che probabilmente aveva circa 8 anni) a voce alta: "Non darle nemmeno attenzione, hai visto che sembra una merda senza trucco".

"La mia reazione è stata solo guardarla scioccata per un commento così maleducato, e quella sensazione è rimasta con me per tutto il giorno. Continuavo a chiedermi perché le persone devono parlare in maniera così volgare con gli altri, e perché le persone devono sempre criticare il tuo modo di essere, più di ogni altra cosa? E perché lo fanno maggiormente le donne contro altre donne? In un sondaggio che ho fatto su Instagram dopo che mia sorella @valentinaferragni è stata "socialmente attaccata" per non essere una modella, ho chiesto ai miei follower se si fossero mai sentiti male per commenti negativi sul loro aspetto fisico: l'89% di voi ha detto di si. Non è pazzesco?"

"In un mondo in cui ci sentiamo tutti giudicati - ha continuato nel lungo post - per il modo in cui guardiamo e dove tutti, almeno a volte, abbiamo sentito vittime di uno standard di bellezza che non potevamo essere all'altezza e sentirsi male nei confronti di noi stessi per i commenti degli altri, perché facciamo spesso lo stesso? Conosciamo la sensazione di non sentire la migliore versione al 100% di noi stessi, quindi perché provare a far sentire gli altri a loro agio? Perché una mamma dovrebbe dire a sua figlia che un'altra donna sembra una merda senza trucco (e mi sono sentita così carina quella mattina 😅) invece di insegnarle che la bellezza viene dall'interno, dalla fiducia in se stessi e dall'amore per se stessi? Che tutti siano belli a modo loro, che un "modello standard di bellezza" non esiste più? Che un viso fresco e un sorriso vero è meglio di qualsiasi tipo di trucco? Questo è quello che insegnerò a mio figlio, è quello che cerco di dire ogni giorno sui miei social media."

"Le donne vere si sostengono a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza - ha concluso Chiara - Inizia con piccoli passi: prova a dirti qualcosa di buono sul tuo corpo ogni giorno. E cerca di potenziare gli altri intorno a te, invece di distruggerli. #BodyShamingIsForLosers #Sisterhood", Il post dell'influncer, in poco più di due ore, ha già ricevuto quasi trecentomila like.