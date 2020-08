Chiara Ferragni e Fedez, vacanze in Italia da 1000 euro a notte: scoppia la polemica

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez mantengono la promessa e trascorrono in Italia le vacanze. L'influencer travolta dalle polemiche per i prezzi da capogiro della masseria pugliese.

Chiara Ferragni e Fedez tornano al centro delle polemiche. L’infleuncer e il rapper trascorrono le loro vacanze in Italia, ma il popolo del web rimane indignato dal prezzo assurdo della loro fuga rilassante in Puglia.

Chiara Ferragni sotto accusa: 1000 euro a notte per la vacanza con Fedez

Con l’avvento del lockdown, Chiara Ferragni e Fedez si sono impegnati a rilanciare l’immagine dell’Italia. L’influencer più seguita del mondo è sinonimo di successo e visibilità e, approfittando delle vacanze, si è impegnata per testimoniare ai suoi milioni di followers le bellezze che il Bel Paese ha da offrire. Recentemente, Chiara e consorte hanno soggiornato in una splendida masseria del XVI secolo in Puglia, concedendosi un po’ di relax e continuando a portare avanti altri progetti lavorativi.

La Ferragni e Dior hanno rilanciato la regione, grazie al documentario su Salento che ha ispirato la spettacolare sfilata e la collezione Cruise 2021. Fedez, invece, si è recato ad Otranto per registrare una puntata di Battiti Live. Durante la loro permanenza nella meravigliosa regione, i Ferragnez hanno speso ben 1000 euro a notte per la location esclusiva della masseria.

Il prezzo da capogiro ha fatto indignare molti fan che hanno trovato esagerata questa ostentazione di lusso. Nuove polemiche hanno colpito una delle coppie più chiacchierate di sempre, che continua la missione relax in Sardegna con parenti e amici.