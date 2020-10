Chiara Ferragni e Fedez svelano il sesso del secondogenito: la reazione di Leone (VIDEO)

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez annunciano di essere in attesa di una bambina e Leone reagisce in modo dolcissimo alla notizia che avrà presto una sorellina.

Chiara Ferragni e Fedez presto genitori di una bambina! L’influencer e il rapper hanno svelato il sesso del secondogenito e Leone si è mostrato felicissimo di sapere che, molto presto, avrà una sorellina con cui giocare.

Chiara Ferragni e Fedez rivelano il sesso del bebè

Chiara Ferragni e Fedez sono tra le coppie più amate e seguite di Instagram. L’influencer e il rapper condividono la loro vita con i tantissimi followers che li adorano e li prendono ad esempio. Leone Lucia Ferragni, primo figlio della coppia, è una vera e propria icona sul web e ora sta per diventare anche un fratello maggiore. Chiara e Fedez hanno annunciato di essere in attesa di un secondo bebè, che nascerà a marzo 2021.

Rispondendo alle domande dei più curiosi sui social, la Ferragni ha rivelato di non avere ancora deciso se rimanere in pianta stabile in Italia o fare ritorno a Los Angeles, dove ha dato alla luce Leone e dove è rimasta per cinque anni, prima di incontrare e innamorarsi di suo marito. Pochi minuti fa, Chiara e Fedez hanno annunciato di essere in attesa di una femmina, per la gioia del loro primogenito.

L’annuncio, come sempre, è stato fatto attraverso un dolcissimo video su Instagram, che ritraggono la felice famigliola al completo, e in entrambi Leone è sembrato molto felice della notizia e prontissimo ad insegnare tutto alla sua sorellina.