Chiara Ferragni e Fedez scoprono di essere positivi: l’annuncio su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez fanno un annuncio inaspettato. Dopo un test molecolare, entrambi sono risultati positivi al virus. Come stanno i loro figli?

È toccato anche a Chiara Ferragni e Fedez fare quell’annuncio che, di questi tempi, nessuno vorrebbe mai fare. I Ferragnez, dopo aver effettuato un test molecolare, hanno scoperto di essere entrambi positivi al Covid. I figli Leone e Vittoria, al momento, risultano negativi e saranno adottate tute le precauzione affinché la situazione rimanga tale. Ecco cosa hanno raccontato l’influencer e il rapper su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez: l’annuncio della positività al virus

Nuove ondate di contagi e preoccupazione, anche tra i volti noti del panorama italiano che devo affrontare impegni lavorativi e mondani con la consapevolezza che le precauzioni non sono sempre sufficienti. Chiara Ferragni e Fedez, la golden couple italiana, si godono il successo che ha raccolto la docu-serie incentrata sulla loro famiglia, The Ferragnez, che ha debuttato col botto sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. La coppia ha deciso di rinunciare a trascorrere il Natale in montagna con la famiglia, spaventati che la febbre della figlia Vittoria avesse potuto aggravarsi. Prima di prendere una decisione e trascorrere il Capodanno con gli affetti più chiari, Chiara e Fedez si sono sottoposti a diversi tamponi, scoprendo poche ore fa di essere entrambi positivi al Coronavirus.

“Ciao a tutti, come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi. Che gioia, ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini, non si sa come, per ora sono negativi. Motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Quindi è una situazione un po’ così, fortunatamente siamo asintomatici, stiamo tutti bene, quindi diciamo la nostra priorità è che i bambini stiano bene, quindi speriamo di continuare così e so che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, quindi teniamoci compagnia a vicenda e sosteniamoci a vicenda”, questo il messaggio della coppia su Instagram.

Chiara ha spiegato di poter togliere la mascherina solo in camera da letto e nel bagno che condivide con il marito, chiedendo ai suoi fan consigli su come gestire la situazione con due bambini piccoli. Fedez, invece, ha cercato di sdrammatizzare, ammettendo: “Piccolo bilancio di questa situazione: c’è un lato positivo, farò il capodanno a casa, questa è una grande conquista personale. Lato tragicomico: non ho una fot*uta vita sociale e non esco quasi mai di casa eppure è andata così. Lato rottura di ca**o: stare tutto il giorno con le mascherine in casa, veramente una rottura di ca**o”. Al momento, come annunciato dai Ferragnez, Leone e Vittoria sono negativi e ci auguriamo che la situazione resti tale.