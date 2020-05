Chiara Ferragni e Fedez aspettano il loro secondo figlio? Il cantante rivela la verità

Gossip TV

Chiara Ferragni fa impazzire il web con un indizio sulla possibile gravidanza e Fedez interviene immediatamente.

Chiara Ferragni è l’influencer più seguita e chiacchierata del mondo. Nelle ultime ore, Chiara è finita nuovamente sotto i riflettori a causa di un acquisto particolare che ha fatto pensare che la stilista e imprenditrice digitale sia in dolce attesa.

Chiara Ferragni è incinta? Fedez chiarisce tutto

La Ferragni è convolata a nozze con il rapper Fedez e i due hanno un bellissimo bambino di nome Leone, che è già una stella del web. La famiglia condivide su Instagram tutti i momenti trascorsi insieme e anche i momenti più difficili o tristi. Proprio la grande trasparenza di Chiara, oltre che al suo iconico stile, l’hanno resa tanto apprezzata a livello globale.

Poche ore fa, la Ferragni ha postato su Twitter la foto di uno dei suoi ultimi acquisti: una collana personalizzata con le medagliette dedicate alle persone più importanti della sua vita. In una, tuttavia, appare scritto ‘futuro figlio’. Il web è esploso pensando che quello fosse un modo nuovo e divertente di annunciare una seconda gravidanza. Del resto Chiara è una mamma felice e non ha mia nascosto di voler allargare presto la famiglia.

Sulla questione è intervenuto prontamente Fedez, smentendo ogni possibile teoria. “L’ho scoperto su Twitter. Non è incinta e non credo me lo direbbe così. Penso che si sia portata avanti. Non sei normale”. Niente secondo erede in arrivo, almeno per il momento. Nel frattempo, i Ferragnez si godono il tempo trascorso insieme e iniziano a riunirsi alla loro grande famiglia.