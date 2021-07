Chiara Ferragni e Beatrice Valli: gara d'eleganza sul red carpet di Cannes

Gossip TV

Al festival di Cannes, il luogo dove si va per farsi vedere, non potevano mancare le due influencer Chiara Ferragni e Beatrice Valli, che hanno sfoggiato sul red carpet degli outfit elegantissimi.

Il Festival di Cannes è il tempio del cinema, per tutti gli appassionati. Ma è da sempre anche un luogo di presenzialismo, dove star e starlette non necessariamente legate all'ambiente cinematografico, sfilano da sempre sul red carpet. Non potevano dunque fare eccezione due delle più note influencer italiane, bombardate dai flash dei fotografi al loro arrivo con l'abito dello stilista prescelto.

In verde acido (o lime) e radiosa è apparsa Chiara Ferragni, con un abito senza spalline di Giambattista Valli, dove la particolarità erano i fiori decorativi realizzati in alluminio riciclato. Ferragni ha partecipato al red carpet del film di Tom McCarthy La ragazza di Stillwater. Per lei capelli sciolti e due treccine ai lati del viso.

Bello e particolare anche l'abito indossato da Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, arrivata a Cannes col compagno Marco Fantini: azzurro chiaro, scollatura profonda, trasparenze e piume, a firma Zuahir Murad la mise con cui è stata immortalata sul red carpet. I capelli della Valli erano raccolti in un classico chignon.

E voi quale preferite?