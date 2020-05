Chiara Ferragni coppia inaspettata con Baby K: ecco cosa succede tra l'influencer e la cantante

Gossip TV

Chiara Ferragni è impegnata su un nuovo set e con lei c'è una cantante molto apprezzata.

Diciamocelo. Tutti vogliono collaborare con Chiara Ferragni. La blogger più famosa e amata del mondo è una carta vincente e continua ad attirare tantissimi fan. Mamma, moglie e imprenditrice (digitale e non), la Ferragni è una sicurezza in ambito di marketing come testimoniano le tante campagne di successo degli ultimi anni.

Chiara Ferragni sul set con Baby K: che succede?

Campagne che si sono trasformate in iniziative solidali, come nel caso più recente in cui Chiara ha scelto di devolvere il ricavato del suo ultimo progetto per la lotta contro il Covid-19. L’influencer e il marito Fedez si sono impegnati molto per la raccolta fondi e hanno costruito un progetto essenziale per l’ampliamento della terapia intensiva.

Leggi anche Chiara Ferragni incinta? Fedez chiarisce tutto

Poche ore fa, la Ferragni ha pubblicato una foto dal set, dove è tornata con l’avvento della Fase 2 dopo mesi di totale quarantena nella sua abitazione milanese. Con lei c’è Baby K, famosa cantante molto seguita soprattutto per i ritmati tormentoni estivi. “È tutto negli occhi – ha scritto Baby K su Instagram– Ieri sono stata con la bellissima Chiara Ferragni. Something special is coming”.

Anche la Ferragni ha postato una foto del set, scrivendo: “Yesterday on set with Baby K for a special project” (“Ieri sul set con Baby K per un progetto speciale”). Le dirette interessate non hanno rivelato la natura del progetto e c’è chi ipotizza che Chiara apparirà nel videoclip del nuovo singolo di Baby K.