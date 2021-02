Chiara Ferragni, chi è l'Influencer più famosa del mondo? Figli, Vita Privata, Fedez e Curiosità

Gossip TV

Siete sicuri di sapere bene chi sia e cosa faccia Chiara Ferragni?

Considerata la più potente imprenditrice digitale al mondo, Chiara Ferragni è l’Amministratore Delegato e Presidente di TBS CREW Srl e Amministratore Delegato di Chiara Ferragni Collection. La carriera di Chiara Ferragni ha avuto inizio nel 2009, quando ha creato TheBlondeSalad.com, un blog dedicato al suo stile e ai suoi viaggi. Nel 2013 ha dato vita a Chiara Ferragni Collection, un brand di abbigliamento e calzature.

Il 2015 è stato l’anno che ha consacrato la Ferragni come uno dei nomi più influenti nella categoria moda e comunicazione: Harvard Business School ha dedicato un Case Study alla sua carriera e nel 2017 ha rinnovato il caso includendo i progressi di The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection. Anche Forbes nel 2015 ha inserito Chiara nella lista delle 30 personalità sotto i 30 anni nella categoria Art & Style per la rivoluzione apportata nel campo della Moda e della Comunicazione. Solo tre anni dopo, Forbes ha nominato Chiara la più potente fashion influencer al mondo e Instagram stesso ha dichiarato che il suo profilo sia oggigiorno al secondo posto per engagement delle Instagram Stories.

Chiara Ferragni: età, data e luogo di nascita, vita privata

Nata a Cremona il 7 maggio 1987, Chiara Ferragni ha due sorelle minori, Francesca e Valentina, e un fratello di 10 anni nato da una relazione di papà Ferragni con un'altra donna. Tanto Francesca e Valentina quanto la mamma delle tre ragazze Marina Di Guardo, sono rappresentate dalla talent agency The Blond Salad. Nel caso ci fosse ancora qualcuno che non lo sa, Chiara Ferragni è sposata con il rapper Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia. Il matrimonio è stato celebrato a Noto, in Sicilia, con una cerimonia riservata ad amici e parenti. Il figlio che hanno chiamato Leone e che porta i cognomi di entrambi i genitori, Lucia Ferragni, è nato qualche mese prima del matrimonio, il 19 marzo 2018 a Los Angeles. Attualmente la coppia sta aspettando la sorellina di Leone. Chiara dovrebbe partorire a fine marzo.

Chiara Ferragni: quanto guadagna?

È impossibile fare una stima precisa degli stipendi da AD delle sue società, dei ricavi e i dividendi, e delle partnership con i brand che la vogliono sotto contratto come testimonial oppure soltanto per una sponsorizzazione sui social. Però un post su Instagram di Chiara Ferragni può essere venduto, ad esempio, a un prezzo di quasi 60 mila euro. Dopotutto sono ben 22,5 milioni i follower che la seguono. Era stato stimato che il valore delle sue aziende fosse intorno ai 40 milioni di euro e il suo patrimonio personale sui 10 milioni.

The Blond Salad di Chiara Ferragni: da blog a magazine fashion a talent agency

Nel 2016, Chiara ha trasformato il suo blog personale in un vero e proprio magazine online di fashion e lifestyle, ampliandolo successivamente ad una piattaforma e-commerce. In quello stesso anno, The Blonde Salad è diventata una Talent Agency che gestisce Valentina Ferragni, Francesca Ferragni, Marina Di Guardo e Manuele Mameli, il suo glam artist. Nell’ottobre 2017 Chiara è diventata Presidente e CEO della sua Azienda, TBS Crew Srl e un anno dopo, nell’ottobre 2018, Presidente di Chiara Ferragni Collection. Nel 2019, Chiara Ferragni e il suo glam artist, Manuele Mameli, hanno creato la masterclass Beauty Bites, un’esperienza beauty sul palco a cui hanno partecipato dal vivo più di 1400 persone. La masterclass ha avuto come obiettivo quello di condividere i consigli e i valori di Chiara non solo sul tema bellezza ma soprattutto sull’importanza della body positivity e la fiducia in sé stessi. Nello stesso anno Chiara e Manuele Mameli hanno ricevuto il Glamour Award per la “Migliore Masterclass Beauty” dell’anno.

Chiara Ferragni Unposted: il documentario sulla sua vita

A settembre 2019 è stato presentato in anteprima alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia il documentario Chiara Ferragni Unposted sulla vita e sul percorso professionale di Chiara, programmato la settimana successiva nelle principali sale italiane. La proiezione si è guadagnata lo status di film-evento più visto nella storia del cinema italiano: in soli tre giorni di proiezione, più di 160mila persone sono andate a vedere il film. Il docu-film è distribuito anche da Amazon Prime ed è disponibile in più di 200 paesi. Dieci anni e più di 20 milioni di followers dopo, Chiara Ferragni è considerata una pioniera nel settore moda e comunicazione, grazie alla sua capacità di aver dato vita ad un nuovo ambito professionale, diventando un’imprenditrice di successo.