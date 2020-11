Che tempo che fa, Andrea Bocelli: "Non sono un negazionista, combatto la sofferenza"

Gossip TV

Andrea Bocelli, ospite a Che tempo che fa con Fabio Fazio, spiega di non essere un negazionista, dicendoci quale fosse il suo messaggio nel contestato intervento al Senato.

Accusato di essere un negazionista per un suo intervento durante il convegno sul Covid-19 in Senato, Andrea Bocelli ha affidato i suoi chiarimenti a una chiacchierata con Fabio Fazio durante Che tempo che fa, presentando il suo nuovo disco Believe. Come molti ricorderanno, il tenore è stato lui stesso vittima del Coronavirus, che ha colpito anche altri membri della sua famiglia. Ecco come ha chiarito la sua posizione Andrea Bocelli durante l'intervista, parlando di queste accuse.

E' stranissima questa cosa, perché se i fatti parlano, da sempre io ho combattuto la sofferenza. Col compiantissimo Professor Mosca, che addirittura mi diede la carica di presidente della sua fondazione, che si occupava di ricerca in campo medico chirurgico, io chiesi un capitolo di spesa proprio per la ricerca contro il dolore, perché il dolore toglie dignità all'uomo, la sofferenza all'inizio del Terzo Millennio è una cosa inconcepibile. Ho combattuto sempre la sofferenza, sia quella fisica sia quella spirituale. Il Covid non l'ho avuto solo io, l'ha preso tutta la famiglia. Il Covid tra l'altro mi ha tolto la voce proprio a zero, per quindici giorni buoni. Semmai il mio era un messaggio di ottimismo e speranza, perché in ogni condizione, anche la più difficile, ottimismo e speranza fanno sempre bene, perché per combattere qualunque tipo di difficoltà sono elementi fondamentali. Lasciare il campo alla disperazione è la fine.

Ma quali sono state le dichiarazioni precedenti che hanno portato gran parte della rete a stigmatizzare Andrea Bocelli come negazionista? Durante il convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti“ al Senato, Bocelli aveva detto: "Mi sono sentito umiliato e offeso per il divieto di uscire da casa. Ammetto che ho violato il divieto.” A questo punto la posizione di Bocelli è chiara: umiliazione e frustrazione, assolutamente umani, non sono sinonimo di negazione.