Chanel Totti si mostra nella lussuosa casa di famiglia, commento velenoso: arriva la replica

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è giovane ma ha già imparato a misurarsi con gli haters.

Si prepara l’incontro per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, pronti a dividersi bene e responsabilità dopo vent’anni d’amore. Nel frattempo, la figlia Chanel si mostra nella casa lussuosa dell’Eur e deve difendersi dagli haters.

Chanel Totti mette a tacere i leoni da tastiera

Ormai è chiaro che la notizia più cliccata e seguita dell’estate 2022 è stata la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo diversi rumors sul possibile tradimento dell’ex capitano giallorossi beccato più di una volta con la giovane Noemi Bocchi, la coppia ha tenuto botta per qualche mese per poi annunciare la decisione di lasciarsi per sempre. Un duro colpo per i loro tantissimi ammiratori, curiosi di scoprire cosa è realmente successo tra Ilary e Totti.

La presentatrice, dopo aver annunciato le proprie intenzioni, ha intrapreso una serie di viaggio con la famiglia e gli amici, mentre Totti ha stazionato nella villa faraonica di Sabaudia, nei pressi della quale guarda caso ha affidato casa Noemi. Nonostante i tentativi di passare inosservati, incontrandosi clandestinamente, la coppia è stata paparazzata più volte e sembra non esserci più dubbio che tra loro sia scoccata la scintilla. Francesco ha portato Noemi nel ristorante preferito di Ilary, un bel colpo basso nei confronti della ex moglie che secondo le indiscrezioni sarebbe furiosa, amareggiata per la modalità in cui si è concluso il suo lungo matrimonio con lo sportivo.

Mentre Simona Ventura mette all’angolo Francesco, settembre è arrivato e a breve ci sarà l’incontro con i legali per sancire i termini della separazione. Si vocifera che la casa enorme nel quartiere Eur di Roma rimarrà ad entrambi, che si alterneranno in casa per non turbare troppo la quotidianità dei figli. Al momento, Chanel Totti si trova proprio lì dopo le vacanze sul litorale romano e ha postato sui social qualche scatto che la ritrae in primo piano con uno scorcio di casa alle spalle. La giovane, con indosso una maglietta di marca dal valore di oltre 800 euro, è stata criticata per aver messo in mostra la sua lussuosa dimora ma non si è fatta piegare dai leoni da tastiera. “Devi guardare me non la casa”, ha tuonato Chanel rimettendo al proprio posto l’utente.