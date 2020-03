Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, dal 13 marzo in streaming su Amazon: Ecco il nuovo Trailer

Gossip TV

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo, la nuova serie targata Amazon Prime Video che approderà sulla piattaforma streaming il 13 marzo 2020. Lo scopo del gioco è semplice: otto celebrities, equipaggiate di un kit di sopravvivenza e una carta di debito dal budget limitato, dovranno far perdere le loro tracce e fuggire da una squadra di esperti di sorveglianza.

Il cast di Celebrity Hunted: quale strategia sarà quella vincente?

Le Celebrities inizieranno la loro missione dal centro storico di Roma, cercando di far perdere le proprie tracce alla squadra degli esperti. Il cast della nuova serie di Amazon è composta da: Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo, Francesco Totti, Cristiano Caccamo, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Chi di loro riuscirà a sparire dai radar della squadra di Hunters?

Il nuovo trailer di Celebrity Hunted- Caccia all'uomo

Fedez e Luis Sal hanno le idee chiare sulla strategia da adottare per depistare gli hunters e riuscire a completare la loro missione. “Idealmente abbiamo individuato dei posti sicuri e… Fanno un sacco ridere! Mi farò aiutare dai miei fan nel momento in cui si dovesse presentare l’occasione [...] Il mio punto di forza è usare la tecnologia per depistare gli hunters. Userò lo smartphone altrimenti mia moglie (Chiara Ferragni ndr.) ci rimarrebbe male!”, ha dichiarato il noto rapper milanese. E mentre, nel nuovo trailer, i due amici fuggono a bordo di un'auto lussuosa, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo si perdono in una zona disabitata, e la conduttrice lamenta la sua insofferenza all'idea di dover abbandonare il telefono per non essere rintracciata. Ingresso trionfale per Francesco Totti , che si traveste da idraulico e si intrufola a casa di alcuni complici.

