Cecilia Rodriguez: "Giulia De Lellis e Andrea Iannone? Alti 'un metro e una banana', sono perfetti insieme"

La nota sorella della nota Belen Rodriguez, l'ex nuafraga ed ex gieffina, Cecilia Rodriguez, ha commentato quella che è stata definita dal gossip nostrano come "la coppia dell'estate 2019", quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ex fidanzato proprio della sorella Belen.

L'ex corteggiatrice e influencer romana e il pilota di Vasto appiano inseparabili da qualche settimana, dopo che Iannone - secondo quanto rivelato dal settimanale Chi - ha cercato in tutti i modi di conoscerla.

Proprio sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella argentina, ha dichiarato cosa dei due neo fidanzati, non risparmiando una vena più che ironica:

"Tutti nelle interviste dicono: “Che belli o auguri e figli maschi”.Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo."

E Ignazio Moser? Il figlio del noto ciclista si è mantenuto decisamente più diplomatico e ha replicato: "Posso dire che non mi va di commentare in positivo o in negativo il tutto?"