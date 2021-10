Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano alla guida di 'Ex on the Beach' e parlano dei loro ex

Gossip TV

La coppia, che torna al timone della terza edizione del programma su Mtv, ha raccontato come sono gli attuali rapporti con i rispettivi ex.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser torneranno al timone di 'Ex on the Beach' in onda Mtv a partire da mercoledì 13 ottobre 2021 in seconda serata. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, i due ex gieffini che si fidanzati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e sono inseparabili ormai da quattro anni, hanno parlato proprio dei loro ex, con i quali, da parte di entrambi, non ci sono rapporti.

"Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, ha dichiarato Moser. E Cecilia: "Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex” ( un noto ex è stato l'ex tronista Francesco Monte che Cecilià lasciò proprio per Moser durante il Gf Vip).

Dopo una breve crisi, i due ex gieffini sono tornati più forti di prima e oggi convivono con la speranza magari un giorno di allargare la famiglia. Cecilia ha ammesso di amare molto uno degli aspetti caratteriali che caratterizzano Ignazio, ossia quello di non piangersi addosso e trovare sempre una soluzione ai problemi. Il trentino, ama la bontà d'animo della sua fidanzata che riesce a frenare anche la sua incline "pazzarella".

"Per noi è stata una soddisfazione essere riconfermati come volti anche della terza stagione di Ex On The Beach Italia - hanno dichiarato - l’anno scorso ci siamo messi alla prova per la prima volta in questo ruolo e ci siamo divertiti molto. Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con MTV, un brand iconico che ci rispecchia molto”.