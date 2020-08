Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distanti e in crisi: l'indiscrezione

Gossip TV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono distanti da diversi giorni e un'indiscrezione riporta che la coppia sta vivendo un periodo di profonda crisi.

C’è aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La coppia è lontana da diversi giorni, come non lo è mai stata prima, e un’indiscrezione sembra confermare che la crisi sia ormai imminente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al capolinea: arriva l’indiscrezione

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie più amate del web. La sorella di Belen e lo sportivo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e non si sono più lasciati. Recentemente, si è parlato di una possibile gravidanza per Cecilia, che ha smentito la notizia affermando di aver preso semplicemente qualche chilo durante il lockdown.

Smentita la partecipazione della coppia a Temptation Island che sarà senza Vip, nella sua nuova edizione di settembre 2020, condotta da Alessia Marcuzzi, Cecilia e Ignazio stanno trascorrendo separati le vacanze. Stando a quanto riportato da 'IlVicolodellenews', la Rodriguez avrebbe raggiunto la sorella Belen in Costiera per poi unirsi alle vacanze di famiglia. Il Moser, invece, dopo essere tornato a Milano ha deciso di raggiungere la famiglia a Trento.

Il lungo periodo di distanza ha messo in allarme i fan della coppia che iniziano a pensare che vi sia una crisi in atto. Sempre secondo le indiscrezioni del sito, sarebbe stato un brutto litigio a portare Cecilia lontano da Ignazio oltre che al fatto che l’argentina non avrebbe gradito le nuove amicizie Vip del compagno.

I diretti interessati non hanno smentito i rumors e bisognerà attendere per scoprire cosa sta succedendo. Nel frattempo, sembra che Belen sia stata scaricata da Michele Morrone per Cristina Buccino, ex fiamma di Andrea Iannone.