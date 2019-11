Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al timone di Ex on the beach, le novità della seconda edizione

Gossip TV

La coppia condurrà il noto programma di MTV al posto di Elettra Lamborghini.

È ufficiale! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la seconda edizione di Ex on the Beach che sbarcherà su MTV il prossimo 2 Gennaio 2020. Ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip il compito di raccontare le vicende dei protagonisti della trasmissione.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dal Grande Fratello Vip a Ex on the beach

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ex on the Beach. Al timone Cecilia e Ignazio che prenderanno il posto di Elettra Lamborghini. A rivelarlo sono stati i diretti interessati che, pochi giorni fa, hanno sfilato sul red carpet degli MTV EMA 2019 di Siviglia. Alla giovane coppia toccherà quindi fare la cronaca dei momenti sventurati che manderanno in ansia i concorrenti, messi a dura prova dalla situazione.

Ma in cosa consiste Ex on the beach? Otto ragazzi e ragazze single sono ospiti in una stupenda villa per conoscersi. L'unica variabile di cui non hanno tenuto conto è l'arrivo dei loro ex che potrebbero rovinare tutto il divertimento. Ai protagonisti del reality quindi tocca superare imbarazzi, attraversare momenti di forte tensione e cercare di ritrovare, in qualche modo, la propria serenità.

Questa bella novità, per la Rodriguez e Moser, arriva sicuramente in un momento molto speciale. Il 31 ottobre scorso, infatti, la coppia ha festeggiato ben due anni d’amore. I due ragazzi si sono conosciuti nella casa della seconda edizione del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati.