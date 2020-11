Carlo Conti dimesso dall'ospedale: il conduttore TV è in via di guarigione

Gossip TV

Ricoverato nel reparto malattie infettive all'ospedale di Careggi, Carlo Conti ha postato una foto su Instagram in cui annuncia si stare meglio e di tornare a casa.

Dopo che le sue condizioni di salute hanno lasciato in apprensione il mondo televisivo e i suoi tanti ammiratori, arriva la notizia che Carlo Conti sta recuperando bene ed è in via di guarigione. Il popolare conduttore TV è stato dimesso dall'ospedale di Careggi a Firenze, dove era stato ricoverato qualche giorno fa nel reparto Covid. È stato lo stesso Conti ad annunciare la sua uscita dall'ospedale con un post su Instagram. La foto ritrae il suo volto con la mascherina chirurgica e la didascalia recita "Verso casa!!! Home sweet home", con l'aggiunta di tre emoji sorridenti.

Sotto la foto di Carlo Conti si leggono molti commenti di tanti colleghi del mondo dello spettacolo che con qualche parola o con diverse emoticon, rispondono con gioia alla notizia delle sue condizioni di salute migliorate. Tra questi, i commenti di Lorella Cuccarini, Benedetta Mazza, Caterina Balivo, Raoul Bova, Bianca Atzei, Tiziano Ferro, Cristiano Malgioglio, Giovanni Vernia, Elena Sofia Ricci, Rita Dalla Chiesa, Mara Venier e Giorgia. Ci vorrà ancora qualche giorno prima che il conduttore possa tornare al lavoro nello studio di Tale e quale show, dove era stato sostituito da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello che si erano alternati nella conduzione, aiutati da Gabriele Cirilli.