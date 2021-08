Can Yaman, vacanze solitarie senza Diletta Leotta!

Gossip TV

Can Yaman raggiunge la Sardegna ma Diletta Leotta nessuna traccia. Storia d’amore al capolinea?

Can Yaman è volato in Sardegna con alcuni amici e colleghi, ma di Diletta Leotta nessuna traccia. Dopo aver trascorso insieme alcune settimane in Turchia per le presentazioni ufficiali, la coppia ha iniziato ad apparire sempre più distante al punto che ormai si parla di una vera e propria rottura. Mentre Diletta annuncia di aver acquistato una casa da sogno a Catania, sua città natia, lo Yaman si mostra rilassato e spensierato ma sarà veramente così?

Can Yaman ancora lontano da Diletta Leotta

Cosa succede tra Can Yaman e Diletta Leotta? La coppia più bollente del 2021 è uscita allo scoperto pochi mesi fa, facendo andare in tilt il web. La giornalista sportiva e il divo turco hanno messo in chiaro le loro intenzioni sin da subito, parlando di una relazione importante che punta al matrimonio. Del resto, Can ha portato la Leotta in Turchia per conoscere tutta la famiglia, trovando la benedizione della madre e della nonna, che hanno accolto la siciliana come una figlia. Il viaggio, tuttavia, non sembra aver avuto gli effetti sperati dal momento che, nelle ultime settimane, Can e Diletta sono sempre più lontani.

La giornalista di DAZN ha preso il largo in Sardegna, circondata dalle amiche, mentre lo Yaman è stato accolto dalla folla in Sud Italia. La scelta di fare vacanze separati inizia ad allarmare i sostenitori della coppia, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni che vorrebbero la storia d’amore ormai al capolinea. Ora, nuovo colpo di scena, il protagonista di Sandokan si è recato nella splendida isola del Mediterraneo, ancora una volta ben lontano dalla sua dolce metà. Can, infatti, si rilassa con il manager e alcuni amici e di Diletta nemmeno l’ombra, non fosse per l'annuncio del nuovo acquisto immobiliare a Catania.

Secondo alcuni, la coppia starebbe cercando il momento giusto per annunciare al mondo la separazione definitiva ma c’è anche chi, data l’urgenza con la quale lo Yaman vorrebbe convolare a nozze, ha interpretato questa distanza come un momento di riflessione prima di compiere il grande passo. Quel che è certo è che ad ottobre vedremo Can nei panni della Tigre della Malesia, anche se il divo turco ha dovuto ingoiare un boccone amaro, perdendo la corona come attore più amato delle soap.