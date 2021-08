Can Yaman tra balli erotici e vita mondana a Belgrado: è polemica

Gossip TV

Can Yaman conclude le sue vacanze a Belgrado in un locale alla moda, con tanto di pole dance, prima di tornare in Italia e presenziare a Venezia.

Una serata da scapolo d’oro per l’affascinante Can Yaman, che sembra aver superato senza ostacoli l’addio a Diletta Leotta dopo insistenti voci che avrebbero voluto la coppia all’altare prima del 2022. L’attore turco si è lasciato immortalare in un locale esclusivo di Belgrado, insieme all’agente Roberto Macellari, con tanto di sfondo di lap-dance e spettacoli decisamente ad alto tasso erotico. Immancabile la polemica, che ha travolto Can e la sua serata di baldoria.

Can Yaman: una notte da leoni a Belgrado

Can Yaman è single, dopo il tira e molla con Diletta Leotta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La giornalista siciliana ha festeggiato i suoi 30 anni con amici e familiari, escludendo il divo turco che si è concesso una breve vacanza in Sardegna prima di volare a Belgrado, dove è stato ospite del nuovo store della marca di moda che ha lanciato non troppi mesi fa. Proprio in Serbia, lo Yaman ha preso parte ad una serata esclusiva con l’amico e agente Roberto Macellari, dal quale è ormai inseparabile.

Il divo turco ha documentato la notte da scapolo che ha trascorso in un locale decisamente trendy e giovane, con tanto di spettacolo di pole dance e una miriade di donne pronte a fare carte false pur di poter parlare con l’uomo del momento. Inevitabile la polemica, dal momento che lo Yaman si è sempre mostrato molto pudico e riservato, ma dal momento che l’attore è single può decisamente scegliere come vuole la sua compagnia, senza alcun rimorso.

Certo, va ammesso, sembra strano che Can, che ha sempre fatto attenzione alla sua immagine privata, abbia deciso di condividere con i fan su Instagram una serata decisamente sopra le righe, ma a conti fatti non sarà di certo la Leotta a poter rinfacciare qualcosa al suo ex. Can ha annunciato poche ore fa di aver lasciato Belgrado per tornare in Italia, dove è atteso al Festival del Cinema di Venezia per una premiazione, e poi per le riprese di Viola come il Mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi.