Can Yaman torna in Portogallo, ''Mi sono sentito a casa'': l’attore pronto a trasferirsi?

Can Yaman è tornato in Portogallo, questa volta nella splendida città di Porto, per una nuova iniziativa benefica e ha ammesso di essersi innamorato dell’atmosfera che ha respirato nel breve weekend appena trascorso. Yaman è pronto a trasferirsi e lasciare Roma?

Can Yaman lascia Roma e si trasferisce in Portogallo?

Continua il tour di beneficienza di Can Yaman. L’attore turco si sta preparando per il nuovo ruolo di Sandokan, mostrando alle fan l’intenso allenamento su Instagram facendo battere più di qualche cuore in modo decisamente accelerato, ma non dimentica anche il suo impegno con la Can Yaman for Children. Il divo turco rappresenta un bellissimo esempio di impegno nel sociale, mostrando senza giri di parole i frutti della beneficienza e delle raccolte fondi, che fa incontrando le sue fan in giro per l’Europa, dopo un’estate spesa in Italia tra un evento e l’altro.

Mentre ancora aleggia il mistero sul primo ciak della sua nuova serie televisiva, sebbene Can abbia promesso che a breve si calerà definitivamente nei panni della leggendaria Tigre della Malesia nata dalla penna geniale di Emilio Salgari e portata alla fama televisiva da Kabir Bedi negli anni Settanta. Nel frattempo, Can è tornato in Portogallo, questa volta nella città di Porto e si è mostrato davvero incantato dall’atmosfera che si respira qui.

“Oltre a dove ho soggiornato a Porto, la fantastica vista sul fiume Douro mi ha ricordato Istanbul per quanto riguarda la sua bellissima atmosfera tipo Bosforo, quindi mi sono sentito come a casa. Apprezzo anche l'ospitalità. Spero di tornare di nuovo. Abbiate cura di tutti, siate gentili con voi stessi e gli uni con gli altri”.

Questo il messaggio lanciato da Yaman su Instagram sotto le foto e i video dell’evento portoghese proprio nel giorno della Festa delle Donne. Le fan italiane si sono allarmate vedendo tanto entusiasmo, soprattutto dal momento che a Roma l’attore ha avuto più di qualche problema, dovendo anche cambiare casa per non venire braccato dalle seguaci più curiose. Can è pronto a cambiare aria e trasferirsi? Per il momento il divo turco non sembra intenzionato a lasciare la Capitale, ma chissà in futuro se si apriranno per lui nuovi progetti lavorativi lontano dal Bel Paese.