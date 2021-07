Can Yaman tifa l’Italia per la sua Diletta Leotta: “Un amore italiano”

Gossip TV

Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso la sera insieme, tifando per la vittoria dell’Italia agli Europei.

È amore vero tra Can Yaman e Diletta Leotta. Se l’alchimia tra i due non fosse sufficiente a dimostrare la passione e la serietà di questo rapporto, l’ultima foto pubblicata dal protagonista di Mr Wrong ha tolto ogni dubbio ai fan. In occasione degli Europei di calcio, lo Yaman si è dipinto il volto con i colori della bandiera italiana, tifando a gran voce il Paese che lo ha adottato e che rappresenta la casa della sua amata Diletta.

Can Yaman tifoso sfegatato per Diletta Leotta

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Turchia, dove la Leotta ha conosciuto la nonna dell’attore turco, la coppia è tornata in Italia in tempo per la Finale degli Europei di Calcio. La Leotta è una fan sfegatata e ha deciso di omaggiare la squadra italiana, truccando il volto con i colori della bandiera e rendendo anche la sua dolce metà decisamente patriottica. Can, infatti, si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo della sua promessa sposa, guardando insieme a lei la partita che ha fatto battere il cuore a milioni di italiani.

“Un amore italiano”, si legge nella didascalia che accompagna la foto della coppia su Instagram, sinceramente felice e grata per la vittoria della Nazionale. Lo Yaman non smette di stupire i fan, pronti a scoprire il finale di Mr Wrong e l’epilogo della travolgente storia d’amore tra Ozgru Atasoy e Ezgi Inal, sostenendo il Paese che adesso chiama casa.

Can, infatti, si è trasferito ormai da diversi mesi per le riprese del remake di Sandokan, che vedremo presto sul piccolo schermo, e sembra intenzionato a costruire il nido d’amore con la Leotta proprio bel Bel Paese. Nel frattempo, i fan si chiedono quando sarà fissata e rivelata la data delle nozze, che si presume si terrano il prossimo autunno in Sicilia.