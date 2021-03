Can Yaman sul Matrimonio con Diletta Leotta: "È un amore leale, grande rispetto per la nostra promessa"

Gossip TV

Can Yaman parla del rapporto con Diletta Leotta e svela qualcosa in più sul matrimonio.

Can Yaman continua ad incuriosire ed appassionare tantissime fan, decisamente felici di saperlo in Italia per prepararsi alle riprese di Sandokan. L’attore turco, che ha conosciuto una popolarità senza precedenti grazie a Daydreamer, è uscito allo scoperto con Diletta Leotta con la quale si vocifera sia pronto a convolare a nozze. Ecco cosa ha rivelato lo Yaman sul suo fidanzamento e sul possibile matrimonio con la giornalista siciliana.

Can Yaman svela la verità sul Matrimonio con Diletta Leotta

Divo di Daydreamer, dove interpreta il burbero e selvaggio Can Divit, ora nuovo protagonista del remake di Sandokan, Can Yaman può ritenere soddisfatto della sua vita professionale, ma anche di quella privata. Giunto in Italia per dedicarsi alle prove delle riprese del suo nuovo progetto televisivo, Can ha conosciuto e si è innamorato di Diletta Leotta, giornalista sportiva per DAZN. La coppia è uscita allo scoperto dopo alcune paparazzate e, nelle ultime settimane, si vocifera che lo Yaman abbia fatto una proposta di matrimonio alla sua amata. Proposta che, tuttavia, Diletta starebbe ancora vagliando.

Intervistato da Vanity Fair, Can ha parlato di un momento molto difficile della sua gioventù, lanciando un messaggio positivo ai fan: “C’è stato un momento oscuro nella mia vita in cui il lavoro di mio padre ha iniziato ad andare male, molto male, e non avevamo i soldi neanche per pagare le rette di scuola. Ma se vivi il presente, e ti impegni in quello che fai, non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno: questo è stato il mio segreto. Grazie a un amico speciale, un genietto che non parlava con nessuno eccetto me, un ragazzo albanese con cui mi piaceva fare tutto, iniziai a vincere una borsa di studio dopo l’altra, fino a diventare avvocato, poi attore”.

A proposito della storia d’amore con Diletta, invece, Can ha rivelato qualcosa in più sul matrimonio, affermando: “Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”. Insomma, non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di entrambi!