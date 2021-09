''Can Yaman sta subendo una tortura'': l'appello disperato delle Fan

Gossip TV

Can Yaman pizzicato in lacrime e le fan insorgono difendendo il divo turco.

Can Yaman è il divo del momento, in grado di catalizzare l’attenzione mediatica con una semplice passeggiata per le strade di Roma, bramato dalla produzione delle nuove serie tv, che con lui nel cast sanno di poter fare jackpot. Dopo la diffusione delle foto che mostrano l’attore turco in lacrime e le illazioni sulla fine della storia d’amore con Diletta Leotta, le fan hanno perso la pazienza e si sono scagliate contro le malelingue, difendendo lo Yaman a spada tratta.

Can Yaman difeso dalle fan dopo le foto in Lacrime

Bello, affascinante, simpatico e alla mano: Can Yaman è l’uomo più ambito d’Italia. L’attore turco, dopo il successo delle soap che lo hanno visto protagonista su Canale5, ha deciso di trasferirsi a Roma e continuare la sua carriera qui, diventando protagonista di Viola come il Mare al fianco della bella Francesca Chillemi. Tra i due attori si è creata un’amicizia inaspettata, tanto che alcuni parlano già di un possibile flirt lontano dalle telecamere. Notizia, tuttavia, che va ridimensionata dal momento che la Chillemi è felicemente impegnata e che Can esce ora dalla storia d’amore con Diletta Leotta.

Non sono ancora state rese note le cause dell’improvvisa rottura, avvenuta poco dopo un viaggio in Turchia per le presentazioni ufficiali in famiglia in vista delle nozze. Nel frattempo, Can è stato paparazzato in lacrime e si è pensato ad una reazione dopo la separazione dalla Leotta. Secondo i sostenitori dello Yaman, tuttavia, le foto pubblicate da Diva e Donna sarebbero state manipolate e l’attore starebbe subendo un trattamento pessimo da parte della stampa italiana, alla strenua di una lenta tortura mediatica.

Certamente la popolarità di Can ha portato ad una sovraesposizione indesiderata, dal momento che il turco ha ammesso più volte di essere molto riservato sulla propria vita privata. Nel frattempo, continuano le riprese della nuova fiction ma anche i preparativi per Sandokan, che vedrà lo Yaman al fianco di Luca Argentero e Raul Bova, per la gioia di tutte le telespettatrici.