Can Yaman spoilera una Puntata di Viola come il Mare e mette in imbarazzo Francesca Chillemi

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi scherzano su Instagram durante le registrazioni di Viola come il Mare ma l’attore commette uno scivolone.

Sono iniziate le riprese di Viola come il Mare, la nuova fiction che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Poche ore fa, l’attore turco ha commesso uno scivolone, pubblicando un video su Instagram che contiene un grosso spoiler sulla trama della quinta puntata della serie tv, per poi mettere in imbarazzo la collega davanti a tutti i fan. Ecco cosa è successo.

Can Yaman: che scivolone!

Can Yaman è impegnato sul set di Viola come il Mare, la nuova fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. Tra i due è nato sin da subito un bel feeling, anche se l’attrice non sembra apprezzare il drastico cambiamento dello Yaman che, se prima evitava ben volentieri i social, adesso ne sembra essere diventato dipendente. Non è la prima volta, infatti, che Can posta dei video su Instagram, rimproverando la Chillemi per il suo essere ritardataria. Nell’ultima sequenza di video che Can ha pubblicato, appare anche un meeting della produzione prima delle riprese, e l’attore non si accorge di star elargendo uno spoiler clamoroso sulla trama.

“Scopriamo nell’episodio 5 che aveva scritto un articolo e Domenico glielo ha fregato. Tamara capisce perché c’è questo astio nei confronti di Domenico”, si sente in sottofondo. Nel frattempo, Francesca ha replicato all’ironia dello Yaman, mostrandosi decisamente in imbarazzo: “Ci sono quasi. Sapevi che avevo già un appuntamento questa mattina, messo sempre dalla produzione per il nostro lavoro e sono in ritardo per questo […] Mi stai spu***nando”. Curiosi di vedere Can e la Chillemi insieme sul piccolo schermo?

Nel frattempo, l'attore turco sembra essersi ripreso dopo la rottura con Diletta Leotta. Non sono ancora note le cause dell'addio, dato che i diretti interessati hanno evitato di parlare della fine della travolgente storia d'amore, che sembrava essere destinata a portarli all'altare.