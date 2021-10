Can Yaman sorprende i Fan: ''Ho un’esclusiva per voi''

Gossip TV

Can Yaman da vita al Mania Tour, con una sorpresa speciale per i fan palermitani che l’hanno accolto durante le riprese di Viola come il Mare.

Can Yaman ha lanciato sul mercato il suo profumo e i fan dell’attore turco hanno risposto con entusiasmo, prendendo d’assalto il sito ufficiale per farne scorta. Sorpreso dall’affetto dei suoi sostenitori e grato per l’accoglienza ricevuta a Palermo, set della nuova fiction Viola come il Mare, lo Yaman ha annunciato un’esclusiva speciale per ringraziare di cuore tutti coloro che continuano a stare al suo fianco.

Can Yaman: gesto bellissimo per i Fan

Impegnato sul set di Viola con il Mare, dove interpreterà il personaggio di Francesco Demir, il bel Can Yaman non smette di stupirsi per l’accoglienza calorosa che gli hanno riservato le fan palermitane. L’attore turco sta conoscendo un successo straordinario nel Bel Paese e nella nuova fiction si metterà alla prova, dopo interminabili lezioni di dizione, recitando per la prima volta totalmente in lingua italiana. In occasione del lancio di Mania, la fragranza pensata per portare un po’ di sé nelle case di tutti i sostenitori più incalliti, Can ha fatto un annuncio inaspettato che ha fatto esultare di gioia le ammiratrici.

“L’affetto che sto ricevendo a Palermo in queste settimane mi lascia davvero senza parole. Per ringraziare ho un’esclusiva sorpresa per voi. Tra pochissimo arriveranno tutti i dettagli”, ha scritto lo Yaman su Instagram. L’attore, terminati gli impegni sul set, darà vita al Mania Tour che toccherà alcune delle città più importanti del Bel Paese.

Il primo appuntamento, che permetterà alle fan di acquistare la fragranza del divo più sexy in circolazione e conoscerlo di persona, è previsto a Palermo nel salone di Aldo Coppola il prossimo 24 ottobre. Oltre alla presenza di Can, questo sarà il primo evento in cui gli acquirenti potranno acquistare il profumo direttamente in store e non online, come invece previsto fino a questo momento.