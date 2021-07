Can Yaman si consola con i fan: Diletta Leotta sempre più lontana

Gossip TV

Can Yaman assalito dai fan, mentre Diletta Leotta si gode le vacanze senza il protagonista di Daydreamer.

Can Yaman è stato sommerso da una folla di fan, mentre si trovava a Castellammare di Stabbia. L’attore turco ha accolto con il sorriso l’entusiasmo dei suoi numerosi sostenitori, condendo fotografia e qualche chiacchiera, mentre Diletta Leotta sembra essere sempre più lontana.

Can Yaman sommerso dalla folla (VIDEO)

Nelle ultime settimane, si è parlato della fine della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo aver portato la fidanzata in Turchia, per un po’ di relax e per fare le presentazioni ufficiali in famiglia, lo Yaman è apparso sempre meno al fianco della giornalista sportiva, al punto che lei ha preferito trascorrere le vacanze con gli amici in Sardegna, mentre lui è volato a Sud. I fan italiani hanno dato la caccia al protagonista di Daydreamer, che si è mostrato come sempre molto disponibile con i suoi sostenitori.

Lo Yaman, infatti, ha pubblicato un breve video su Instagram che lo vede in balcone, pronto a salutare tutti con affetto, mentre alcune madri gli passano le figlie in braccio per qualche scatto. Can non ha mai rifiutato i fan e per questo è molto amato, dal momento che la popolarità spesso rende allergici al contatto diretto con la folla, soprattutto in un momento di relax come quello delle vacanze estive.

Nel frattempo, Diletta non sembra volersi scomporre più di tanto e ignora i rumors sulla presunta rottura con il suo promesso sposo, dedicandosi allo yoga e alle sue gita in barca. Che la storia sia realmente giunta al capolinea?