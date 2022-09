Can Yaman pubblica un nuovo video su Instagram, il contenuto è inaspettato!

Gossip TV

Can Yaman pubblica un nuovo video di Viola come il Mare su Instagram.

Can Yaman è elettrizzato all’idea di mostrare al pubblico di Mediaset la prima stagione di Viola come il Mare. L’attore turco ha pubblicato, poche ore fa, un nuovo video che mostra il dietro le quinte della fiction di Canale 5 e svela un aneddoto divertente proprio su Can.

Can Yaman, la confessione inaspettata sui social

Can Yaman attende con impazienza la messa in onda della prima puntata di Viola come il Mare, prevista per il 30 settembre 2022 su Canale5. Dopo l’ultimo annuncio social, l’attore sta finendo di fare le valige per recarsi al Festival del Cinema di Venezia insieme a Francesca Chillemi, dove verranno mostrati alcuni spezzoni della fiction prodotta da Lux Vide.

Le fan non vedono l’ora di bearsi dei nuovi look di Can a Venezia, certe che il divo sceglierà di farsi vestire ancora una volta da Dolce&Gabbana per questa esperienza mondana. Prima di recarsi nella Laguna, Can ha voluto pubblicare un nuovo video, che mostra tutti gli attori principali di Viola come il Mare dietro le quinte, tutti entusiasti per il clima disteso che si è creato tra loro.

“Abbiamo creato anche lo spirito di squadra a Palermo, un po’ come una gita fatta con gli amici […] Raki è la nostra bevanda nazionale, una bevanda che è 45% alcol, una bevanda particolare che fa ballare, cantante… Diventare un poi matto. Non si può parlare di cose brutte quando la bevi, peccato che il mondo non la conosca bene”.

Queste le parole dell’attore che ha raccontato di aver fatto provare ai suoi colleghi la tipica bevanda alcolica turca, anche se nessuno ha veramente apprezzato il suo forte sapore. Il clima è disteso e sereno tra i protagonisti della serie tv e questo ci fa capire che il risultato di mesi e mesi di riprese potrebbe essere davvero favoloso.