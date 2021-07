Can Yaman pronto per Sandokan: ecco la data di debutto

Gossip TV

Can Yaman vestirà i panni di Sandokan e dà un indizio ai fan sulla data di debutto della nuova fiction.

Can Yaman è pronto a vestire i panni di Sandokan, nel remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta, e i fan non vedono l’ora di osservarlo in un nuovo ruolo dopo il successo di Daydreamer e Mr Wrong. Mentre sembra che la situazione con Diletta Leotta sia precipitata velocemente, e si parla di una rottura insanabile, il divo turco ha pubblicato una Ig Stories che spoilera la data di debutto del suo nuovo progetto sul piccolo schermo.

Sandokan con Can Yaman: ecco quando debutta in Tv

Da diversi mesi, Can Yaman si è trasferito in Italia per prendere parte alle riprese di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva di successo degli anni Settanta, che consacrò Kabir Bedi nell’Olimpo dei sex symbol. Can si è allenato duramente, ringraziando la Lux Vide per averlo scelto come volto della celeberrima Tigre della Malesia. La serie tv dovrebbe essere composta da 8 puntate, della durata di circa 50 minuti, ma aleggia ancora il mistero sull’acquirente della fiction e dunque non sappiamo dove andrà in onda.

Quel che sappiamo, proprio grazie ad uno spoiler di Can, è la data del debutto di Sandokan. Nelle ultime ore, infatti, il divo turco ha pubblicato nelle sue Ig Stories una bellissima rappresentazione di sé stesso vestito come Sandokan, che riporta sotto “ottobre 2021”. Mentre attendiamo nuove informazioni e anticipazioni, Can e Diletta Leotta sono sempre più lontani e i fan temono che ormai la relazione sia naufragata, senza possibilità di ricorrere in appello.

Dopo il viaggio in Turchia, infatti, qualcosa è cambiato e la coppia ha scelto di fare vacanze separate. Lo Yaman si è recato a Sud seguito da un'orda di fan in delirio, prestandosi a foto e autografi sempre con il sorriso in volto, mentre la Leotta ha preferito godersi qualche giorno di relax in Sardegna con i suoi amici più cari.