Can Yaman pronto a riconquistare Diletta Leotta!

Si vocifera che, nonostante la profonda crisi, Can Yaman e Diletta Leotta siano pronti a recuperare il rapporto.

Non è tutto perso e l’amore può ancora trionfare. Sembra la frase finale di un film romantico, ma in realtà si tratta dell’ultimo pettegolezzo che riguarda Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia più chiacchierata dell’estate sta vivendo un momento di profonda crisi, ma il rapporto tra i due non sarebbe ancora finito del tutto.

Can Yaman pronto a superare la crisi con la Leotta

Ammettiamolo: la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta assomiglia sempre di più alla trama di un’intricata soap opera ​con un lieto fine decisamente incerto. La coppia più chiacchierata degli ultimi mesi ha preso improvvisamente le distanze, dopo aver affrontato insieme un viaggio in Turchia, che ha permesso alla siciliana di conoscere la famiglia dell’attore turco più desiderato del momento. Da quel momento, Can e Diletta sono spariti dai radar, trascorrendo le vacanze a debita distanza l’uno dall’altro. Lo Yaman, poi, è stato assente al compleanno dei 30 anni della giornalista sportiva, che ha festeggiato a Catania con amici Vip e non, protagonista di un lussuoso white party in suo onore.

Come se non bastasse, Can non si è prodigato neppure in commenti social o dediche romantiche, di quelle che possano dissipare via ogni dubbio nei fan. Can è calato in un mutismo assordante, preoccupandosi di preparasi per il debutto sul set di Viola come il Mare, la nuova fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. Sarà l’ansia di dover recitare per la prima volta in italiano ad aver costretto lo Yaman a trascurare la sua fidanzata? Oppure si tratta dell’ennesima dimostrazione che la crisi c’è ed è pure bella profonda?

Nonostante il periodo decisamente negativo per la coppia, secondo il settimanale DiPiù Tv nulla è ancora detto e Can e Diletta potrebbero risolvere i loro contenziosi. Il divo turco lotterà per riconquistare la sua bella, proprio come uno dei personaggi che ha interpretato nel corso degli anni sul piccolo schermo.