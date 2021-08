Can Yaman partecipa al Festival del Cinema di Venezia: l’annuncio

Gossip TV

Dopo una serata sfrenata a Belgrado, Can Yaman annuncia il suo ritorno in Italia per partecipare al Festival del Cinema di Venezia.

Il bello e popolare Can Yaman non ha intenzione di arrestare la sua ascesa al successo e si bea del momento d’oro che la sua carriera sta attraversando. Dopo aver lasciato Belgrado, dove ha trascorso una notte da scapolo d’oro che ha fatto storcere il naso alle fan, il divo turco ha annunciato che sarà presente al Festival del Cinema di Venezia per una premiazione.

Can Yaman premiato a Venezia, poi sul set con la Chillemi

Can Yaman è il sex symbol del momento e, nonostante le vicende amorose con Diletta Leotta sembrano aver incarnato la sua immagine di divo tenebroso e inarrivabile, le fan hanno perdonato l’attore turco e continuano a sostenerlo senza remore. Recentemente, Can si è concesso una notte di bagordi in un noto locale di Belgrado, dopo aver inaugurato lo store della sua linea di moda che sta spopolando tra il pubblico. Tra lap-dance, balletti ad alto tasso erotico e drink condivisi con l’inseparabile agente ed amico Roberto Macellari, lo Yaman si è concesso un momento di puro divertimento, forse per scacciare la delusione della fine della sua storia d’amore con la Leotta.

Poco dopo, l’attore ha pubblicato un post su Instagram, rivelando di essere pronto a tornare in Italia, che gli è mancata molto, per prendere parte al Festival del Cinema di Venezia. Qui, Can riceverà un premio che conferma il grande successo che sta ottenendo in questi ultimi mesi, prima di volare nuovamente a Roma dove vive in pianta stabile, per le riprese di Viola come il Mare. La nuova fiction, nella quale reciterà al fianco di Francesca Chillemi, metterà alla prova lo Yaman, costretto a recitare per la prima volta in italiano.

Ma di cosa parlerà la nuova serie prodotta da Lux Vide? Ispirata al romanzo di Simona Stanzini “Conosci l’estate?”, la serie tv seguirà la storia di Viola, giornalista romana affetta da una grave malattia degenerativa, che si è trasferita in Sicilia per lavoro, al quale non smetterà di dedicarsi con passione neppure davanti a questo grande ostacolo.