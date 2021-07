Can Yaman non è più il Re delle Soap: ecco chi ha preso il suo posto

Gossip TV

Can Yaman perde consensi tra i fan delle soap, che gli preferiscono il protagonista di Love Is in the Air.

Can Yaman perde la corona! L’attore turco sembra iniziare a soffrire degli strascichi del gossip che l’ha investito da quando è uscito allo scoperto con Diletta Leotta, al punto che i fan gli preferiscono l’avvenente Karem Bursin, ovvero Serkan Bolat di Love is in the Air.

Can Yaman cede la corona a Serkan Bolat

Da quando Daydreamer è approdata su Canale5, Can Yaman ha potuto godere di una popolarità strepitosa. Vestendo i panni del sensuale e tenebroso Can Divit, infatti, l’attore turco ha conquistato definitivamente i cuori delle fan. Negli ultimi mesi, tuttavia, qualcosa si è rotto forse complice anche il legame con Diletta Leotta, che è stato malvisto da tante sostenitrici del divo turco. Questa unione, che sembra essere giunta al termine, ha portato i sostenitori ad allontanarsi proprio nel momento in cui Mediaset ha deciso di mandare in onda Mr Wrong e Love is in the Air.

La battaglia degli ascolti è stata vinta dalla soap con Karem Bursin che, in brevissimo tempo, è diventato un vero e proprio sex symbol. Contemporaneamente, Mr Wrong ha fatto flop e la Rete lo ha relegato ad una sola prima serata settimanale, mentre il pubblico ha perso ben presto interesse. Il Bursin è protagonista di numerosi fan club, fa sognare tutti interpretando Serkan Bolat e la relazione con la co-protagonista della serie tv sta dando lustro alla sua carriera.

L’approdo sul piccolo schermo di Brave and Beautiful, inoltre, ha dato la stoccata finale allo Yaman, che finisce in terza posizione sulla scala di gradimento dopo Kivanc Tatlitug, ovvero il bellissimo Cesur. Riuscirà Can a riconquistare la corona con il debutto di Sandokan? Certamente, l'attore non sembra temere i rivali, forte dell'appoggio delle sue fan e felice per il lancio della sua nuova linea di profumi.