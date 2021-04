Can Yaman, la star di Daydreamer, sparisce dai social e torna in Turchia. Ecco perché...

Gossip TV

Dopo le nozze saltate con Diletta Leotta, l'attore turco protagonista di Daydreamer, Can Yaman, sparisce letteralmente dai social. Quali potrebbero essere i motivi?

Da un po' di tempo, da idolo delle fan, l'attore turco di Daydreamer, Can Yaman, era diventato bersaglio degli haters online. Il motivo sembra sia la sua storia molto pubblicizzata con Diletta Leotta, che lascia scettici molti, con qualche gelosia e molte frecciatine sui sui canali social.

All'improvviso, l'attore, che aveva già lasciato Twitter, ha chiuso senza spiegazioni la sua pagina Instagram e tutti si domandano il motivo. La decisione arriva poco dopo la notizia che le nozze con Leotta, con cui ha preso casa a Roma, erano state rimandate. Lei, al contrario, continua a tenere aperti i suoi account, e mentre tutti si chiedono dove sia finito Can Yaman, "risponde" alle domande di un paparazzo in un video pubblicato su whoopsie e subito diventato virale, con un no comment.

Pare che lui sia tornato in Turchia e dunque si avvalora l'ipotesi di una crisi tra i due, ammesso che sia tutto vero e non faccia parte di un battage pubblicitario ben orchestrato. O forse il motivo è molto più semplice: Can Yaman si è semplicemente stufato di essere attaccato da chi prima lo osannava e ha deciso di mantenere privata la sua vita, anche se questo per un personaggio pubblico è un po' una contraddizione. Aspettiamo gli sviluppi della faccenda, che sta diventando la telenovela dell'anno, e che scommettiamo arriveranno a breve.