Can Yaman, la nuova fiamma si chiama Maria!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni sulla ragazza che ha fatto perdere la testa a Can Yaman, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta.

Archiviata la relazione con Diletta Leotta, finita tra un mare di polemiche e gossip, Can Yaman si è gettato a capofitto nel lavoro, impegnato sul set di Viola come il Mare. Sembra, tuttavia, che nel cuore dello scapolo d’oro del momento, ci sia posto per una ragazza. Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Can.

Can Yaman di nuovo innamorato? Il gossip

Can Yaman è l’uomo del momento, adorato da milioni di fan, ricercato sui set delle nuove fiction e anche un imprenditore con i fiocchi, grazie al lancio della sua nuova fragranza “Mania”. L’attore turco è impegnato sul set di Viola come il Mare, dove reciterà per la prima volta in italiano al fianco di Francesca Chillemi. Proprio a Palermo, dove si sono girate la maggior parte delle riprese, Can ha avuto un’idea dedicata alle sostenitrici, che hanno accolto con gioia l’esclusiva che il divo ha pensato per loro.

Nel frattempo, la vita privata dell’attore rimane un tasto dolente dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, che ha raccontato a Verissimo cosa è successo tra lei e Can. Nelle ultime ore, tuttavia, sta circolando un’indiscrezione sulla presunta nuova fiamma dello Yaman, riportata dagli esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Sembra che Can sia piuttosto presto dalla conoscenza di Maria, ventinovenne mozzafiato, originaria della Campania, con setosi capelli neri.

"Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna”, hanno fatto sapere i due, mettendo in chiaro che Can al momento non è fidanzato, ma semplicemente interessato a conoscere meglio la misteriosa Maria. Neanche a dirlo, tra le fan più accanite è partita una ricerca strenua: tutti vogliono sapere chi ha fatto breccia nel cuore dell'attore.