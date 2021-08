Can Yaman, l’incontro con Giacomo Urtis: ''Pensavo fosse…''

Gossip TV

Giacomo Urtis rivela di aver incontrato Can Yaman a Porto Cervo e parla benissimo dell’attore turco.

Nel corso della calda e assolata estate italiana, non è difficile che due personaggi del mondo dello spettacolo si incontrino mentre sono in vacanza. È il caso di Giacomo Urtis, ex volto del Grande Fratello Vip e noto chirurgo delle star, e Can Yaman il divo turco del momento. Ecco cosa ha rivelato Urtis a proposito dell’incontro con il protagonista di Mr Wrong.

Can Yaman, Giacomo Urtis fa una rivelazione sull’attore

L’estate sta finendo (come recita uno dei brani cult dei Righeira) e i Vip continuano a godersi le vacanze prima del ritorno nel mondo dello spettacolo, tra prove sul set, reality show e impegni televisivi. Non è inconsueto che i volti noti dello showbitz frequentino gli stessi locali e prenotino le loro ferie nelle medesime località esclusive, ed è proprio così che Giacomo Urtis ha incontrato Can Yaman. Il chirurgo delle star, dopo la breve parentesi nella Casa del Grande Fratello Vip, è tornato al suo lavoro e si è concesso una pausa a Porto Cervo. Qui, Urtis ha rivelato al settimanale Chi di aver incontrato nientedimeno che il sex symbol del momento: Can Yaman.

L’attore turco sta ricaricando le energie prima di affrontare la nuova fiction Viola come il Mare, al fianco della bella Francesca Chillemi, mentre rumors sempre più insistenti parlano della fine della relazione con Diletta Leotta. Nelle ultime ore, Can è stato pizzicato in compagnia di una donna misteriosa, e si vocifera che tra i due sia in corso un flirt. Stando al racconto fatto da Urtis, Can si sarebbe trovato in Sardegna completamente solo, dunque confermando l’ipotesi dell’addio alla Leotta.

Ma lo Yaman è davvero gentile e disponibile come sembra oppure si tratta di finzione per i fan? Secondo Giacomo il divo turco è una persona estremamente educata e simpatica: “Pensavo che fosse un tipo burbero, invece è simpaticissimo, mi ha stupito. È super simpatico, fa battute, è forte…E poi sa l’italiano benissimo”, ha ammesso Urtis.