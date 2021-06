Can Yaman in un noto Ospedale di Roma: il gesto dell'attore turco commuove

Gossip TV

Can Yaman e l’ospedale Umberto I di Roma insieme per aiutare i bambini che hanno bisogno di cure mediche.

Can Yaman, idolatrato da milioni di fan in tutta Europa, è un divo dal cuore puro e buono. L’attore turco, ormai trasferitosi in pianta stabile in Italia, complice la relazione con Diletta Leotta, ha annunciato un nuovo progetto a scopo benefico che scalda il cuore delle persone. Ecco perché Can si trovava al Policlinico Umberto I di Roma pochissime ore fa.

Can Yaman dalla parte dei più deboli: il gesto d’amore dell’attore

Idolo delle fan, sex symbol, attore richiestissimo ma anche un uomo con i piedi per terra e l’animo puro. Sono queste le caratteristiche che fanno girare la testa alle donne e Can Yaman sembra veramente impersonarle tutte. Il protagonista di Mr Wrong si è trasferito da diversi mesi in Italia per girare il remake di Sandokan, ed è rimasto incantato da Diletta Leotta con la quale ha intrapreso una relazione, decisamente discussa. Mentre sembra che la madre dello Yaman sia contraria a questa unione, Can continua a portare avanti i suoi progetti lavorativi, senza mai scordare di dedicarsi anche a quelli sociali.

Nelle ultime ore, infatti, l’attore ha postato una foto nelle Ig Stories mentre si trovava al Policlinico Umberto I di Roma. I fan hanno chiesto immediatamente spiegazioni, allarmandosi, e Can ha rivelato il vero motivo che lo ha spinto a recarsi presso l’ospedale della Capitale. Lo Yaman ha fondato Can Yaman for Children ets, un’associazione senza scopo di lucro per aiutare i bambini in difficoltà con cure mediche.

“Sono mesi che sto lavorando a questo progetto. Vorrei che tutti i bambini potessero tornare a sorridere come è giusto che sia”, ha dichiarato Can al Corriere della Sera. Un gesto bellissimo quello del divo turco, che vuole condividere la sua fortuna con chi ne ha più bisogno, prerogativa che sembra accompagnare la sua carriera dal momento che Can si è già messo in gioco per aiutare Pamir Pekin, bambino di soli 22 mesi che necessitava di cure particolari per poter sopravvivere.