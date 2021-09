Can Yaman in Lacrime per Diletta Leotta, poi la provocazione a Francesca Chillemi

Gossip TV

Can Yaman paparazzato in un momento di crisi, prima dell’inizio delle riprese di Viola come il Mare con Francesca Chillemi.

Che Can Yaman sia il divo del momento non c’è dubbio alcuno. L’attore turco, forte del successe delle soap che hanno dato slancio alla sua carriera, si è traferito in pianta stabile in Italia, anche per amore di Diletta Leotta. Proprio a causa della fine della relazione con la bella giornalista siciliana, lo Yaman si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, per poi tornare sul set di Viola come il Mare, dove sembra aver già legato molto con la collega Francesca Chillemi.

Can Yaman piange per Diletta Leotta (FOTO)

La carriera di Can Yaman ha subito una brusca impennata e il divo turco sta facendo di tutto per cavalcare l’onda del successo, lasciandosi coinvolgere in nuovi e emozionanti progetti, che lo porteranno sul piccolo schermo nel corso del prossimo anno. Lo Yaman ha vissuto un’estate solitaria dopo la rottura con Diletta Leotta, con la quale parlava addirittura di nozze dopo le presentazioni in famiglia. Un duro colpo per l’attore che, nonostante si sia gettato a capofitto nel lavoro, risente della malinconia per la fine di questa appassionante storia d’amore. E potrebbe essere proprio la malinconia ad aver portato Can a sfogarsi con un mare di lacrime, come testimoniano le foto che Diva e Donna ha scattato al sex symbol del momento, colto in un momento di fragilità.

Can ha deciso di tenere il riserbo sulla rottura con Diletta, e i fan sono molto curiosi di scoprire nel dettaglio cosa è successo tra loro. “Le lacrime di Can Yaman rimasto solo. Dopo l’addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi”, questa la didascalia che accompagna gli scatti dell’attore. Deciso a non permettere alla sua vita privata di interferire con le sue performances, lo Yaman si è mostrato sul set di Viola come il Mare, la nuova fiction di Canale5, che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. Tra i due attori sembra sia nato immediatamente un bel feeling, testimoniato anche da foto e video su Instagram. “Aspetto Francesca Chillemi ma ancora non c’è, nemmeno reparto trucco e parrucca, solo sartoria”, ha scritto Can nelle sue Ig Stories per poi mostrarsi al fianco della collega. Alcuni già gridano al flirt, ma è un’ipotesi assai improbabile dal momento che Francesca è felicemente impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel, che nel 2016 l’ha resa mamma.