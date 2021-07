Can Yaman e Diletta Leotta: svelato un retroscena sull’intimità di coppia!

Gossip TV

Perché Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre così discreti nelle loro effusioni pubbliche? Un retroscena spiega tutto.

Can Yaman e Diletta Leotta custodiscono gelosamente un segreto? La coppia dell’anno è costantemente al centro del gossip e, con i flash dei paparazzi non gli concedano tregue, i due appaiono insolitamente distaccati e freddi nelle loro effusioni intime. Cosa si nasconde realmente dietro questa reticenza da parte di Can e Diletta?

Can Yaman e Diletta Leotta: baci casti per i Fan musulmani

Da quando sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale, Can Yaman e Diletta Leotta hanno dovuto sopportare il peso della popolarità. L’attore turco è il sex symbol del momento, vanta milioni di fan che farebbero di tutto pur di poterlo stringere tra le loro braccia, e continua a ricevere allettanti offerte di lavoro, tanto da trasferirsi in Italia per la serie tv Sandokan. La Leotta, invece, è il sogno proibito di molti appassionati di sport, nonché volto di punta di DAZN che fa affidamento sulla sua professionalità e sul suo charme per incantare i tifosi dopo i 90 minuti di partita.

Dunque, è logico che Can e Diletta siano sempre sulla bocca di tutti, anche se spesso l’invadenza del gossip diventa insopportabile e ingiusta. Dopo l’indiscrezione sulla rottura tra i due, ne arriva un’altra che riguarda la sfera intima della coppia. Can e Diletta, infatti, si mostrano spesso freddi e distaccati e, anche quando postano romantiche foto su Instagram, in loro non c’è il benché minimo barlume di lussuria.

Molti hanno associato questo al fatto che Can e Diletta stiano mentendo a tutti, recitando la parte dei perfetti promessi sposi solamente per farsi pubblicità. In realtà, secondo Blasting News, la ragione è ben più semplice e meno oscura di quanto ipotizzato. Lo Yaman vanta un ricco stuolo di fan musulmani e non vuole turbarli con foto troppo provocanti, o atteggiamenti al limite della decenza. Il dubbio rimane, anche se la spiegazione sembra più che plausibile!