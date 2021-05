Can Yaman e Diletta Leotta superano la crisi: le Foto della giornalista e del protagonista di Daydreamer

Gossip TV

Dopo le voci sulla presunta crisi di coppia e sul tradimento di Diletta Leotta, smentito dalla giornalista, Can Yaman può tirare un sospiro di sollievo.

Crisi sì, crisi no? Diletta Leotta e Can Yaman sembravano essersi allontanati nelle ultime settimane, in seguito alle voci del presunto tradimento della giornalista siciliana, e invece alcune foto dimostrano che tra la coppia è tornato il sereno. Can e Diletta sono più uniti che mai, e i fan del divo di Daydreamer possono tirare un sospiro di sollievo.

Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo felici insieme

Si è parlato a lungo della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Il protagonista di Daydreamer si è innamorato perdutamente dell’avvenente giornalista di DAZN, e i due formano una coppia bellissima. Nonostante la delusione delle fan che avrebbero volentieri barattato un arto per essere al posto della Leotta, tutti si sono convinti presto che questa coppia avrebbe potuto funzionare, facendo scemare le voci che avrebbero voluto questa unione come frutto di una trovata pubblicitaria.

Nelle ultime settimane, tuttavia, l’improvvisa partenza dello Yaman ha insospettito tutti e quando sono arrivate le foto di Diletta in compagni un altro uomo, si è parlato addirittura di un tradimento. Tradimento mai consumato, dal momento che le foto risalgono a mesi prima dell’incontro tra Diletta e Can. La giornalista si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, per poi tornare tra le braccia dell’attore turco.

Ecco cosa intendo quando scrivo che non dobbiamo preoccuparci dei silenzi.

Non amo pubblicare queste foto ma qualcuna mi ha detto:lui è triste, lui non vuole questa vita,lei è falsa,non lo ama , a me bastano i loro sorrisi voi fate come cazzo vi pare .

Buongiorno raggi 🌞🌪🌺❤

Ora alcuni scatti di Chi confermano che tra la coppia è tornato il sereno. Can e Diletta, infatti, si godono una fuga romantica sul lago di Como. Le foto mostrano i due sorridenti e appagati e il nome di Can è schizzato nei trend di Twitter, dove il popolo del web ha testimoniato la bellezza di questa unione.