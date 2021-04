Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati: la star di Daydreamer in crisi

Gossip TV

Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero lasciati a causa della proposta della star di Daydreamer, rifiutata categoricamente dalla giornalista sportiva.

Star di Daydreamer, sex symbol acclamato da milioni di ammiratrici e attore lanciatissimo tanto da attirare l’attenzione del maestro Ferzan Ozpetek, Can Yaman si è trasferito in Italia per lavoro e proprio qui ha trovato l’amore. La liaison con la bella Diletta Leotta, tuttavia, sembra essere già arrivata al capolinea a causa di una proposta lampo dell’attore turco, che avrebbe spaventato la giornalista sportiva. Ecco il motivo che ha portato Can a chiudere il suo profilo Instagram e a rifugiarsi in Turchia.

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: storia d'amore al capolinea?

Da diverse settimane si parla di un allontanamento tra Can Yaman e Diletta Leotta, che avevano trascorso una Pasqua serena all’insegna dell’amore. La star di Daydreamer si trova in Italia da qualche mese, per prendere parte alle riprese di Sandokan, remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta. Il divo turco è amatissimo dal pubblico e può vantare orde di fan pronte a fare follie per contendersi la sua attenzione, ma il suo cuore appartiene tutto alla Leotta. La bella giornalista sportiva, dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina, ha deciso di rimettersi in gioco in campo amoroso ed è uscita allo scoperto con Can.

La coppia ha fatto discutere e non sono mancate le critiche di chi ha pensato che si trattasse di una montatura per farsi pubblicità. A quanto sembra, invece, i sentimenti dello Yaman sono più che reali dal momento che l’attore turco è fuggito in patria dopo una brutta discussione con la sua fidanzata. “Il matrimonio non si fa. Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia c’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche”, questa la rivelazione di Santo Pirrotta nel salotto di Ogni Mattina.

Sembra che l’attore turco si aspettava che la Leotta partisse con lui per conoscere la sua famiglia, così come lui ha fatto recandosi in Sicilia per approfondire con i suoceri. A quanto sembra il rifiuto di Diletta avrebbe fatto infuriare parecchio lo Yaman, e si parla di una rottura ormai inevitabile tra i due.

