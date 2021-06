Can Yaman e Diletta Leotta separati dalla madre dell'attore turco? Il gossip

Gossip TV

Si vocifera che la madre di Can Yaman non approvi la relazione con Diletta Leotta, tanto da non considerare questa unione neppure sui social.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno affrontando diverse difficoltà, tra chiacchiere infondate sulla loro relazione, avvistamenti scottanti e l’avversione della madre Guldem per la giornalista siciliana. Sembra, infatti, che la madre del protagonista di Mr Wrong non approvi la relazione con la Leotta, preoccupata per l’impatto mediatico che il figlio sta sopportando in nome di questa storia d’amore.

La madre di Can Yaman non approva Diletta Leotta?

Da quando Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto, tutti hanno iniziato a voler sapere qualcosa in più su questa unione. Si è parlato di un matrimonio, organizzato in fretta e furia, di una tradimento e anche di finzione tra i due, che continuerebbero a frequentarsi sotto le luci dei riflettori solo per pubblicità. Insomma, Can e Diletta hanno affrontato ogni tipo di rumors, anche quelli più scandalosi, a testa alta mostrandosi sinceramente innamorati. Dopo essere stati accusati dai fan, durante un weekend in Sicilia, i due si sono mostrati innamorati e complici allo Stadio Olimpico, in occasione del debutto della Nazionale italiana contro quella turca.

Nel frattempo, tuttavia, sembra che la madre del protagonista di Mr Wrong non sia esattamente felice per questa unione. Secondo fonti vicine alla famiglia Yaman, infatti, la signora Guldem non approverebbe la sovraesposizione mediatica che suo figlio starebbe subendo a causa della giornalista siciliana. Il fatto che Can abbia lasciato la Turchia per trasferirsi in Italia, inoltre, avrebbe alimentato il malcontento di Guldem portandola a sperare in una repentina rottura.

La dimostrazione si può ritrovare sui profili social della donna, che è solita condividere scatti del figlio insieme alle partner come Demet Ozdemir o Ozge Gurel durante le riprese delle varie soap che hanno reso celebre lo Yaman, evitando accuratamente di postare foto di suo figlio in compagnia della Leotta. Insomma, questo matrimonio non s'ha da fare?