Can Yaman e Diletta Leotta più innamorati che mai: le Foto del weekend romantico

Come procede la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta? A giudicare dal weekend romantico più che bene. Ecco dove hanno trascorso la loro fuga d’amore e le foto super romantiche della coppia.

A Can Yaman e Diletta Leotta decisamente non interessando le critiche piovute nel corso degli ultimi mesi. La star di Mr Wrong e la bella giornalista di DAZN sono più innamorati che mai e, anche se al momento le nozze non sembrano aver trovato ancora una data ufficiale, nessuno potrà impedire loro di trascorrere un romantico weekend insieme. Can e Diletta, infatti, hanno documentato la loro fuga d’amore in Costiera Amalfitana, riaccendendo la speranza in tutti i fan che credevano che tra i due ci fosse ormai una crisi troppo profonda.

Can Yaman e Diletta Leotta felici in Costiera Amalfitana

Da quando relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è diventata di dominio pubblico, non si fa che parlare di questa di questa storia d’amore, del futuro dell’attore turco e della bella giornalista e, soprattutto, si è lasciato spazio a molteplici congetture, compresa quella che vorrebbe i due legati da un mero accordo commerciale. Insomma, Can e Diletta si sono trovati costretti a difende il loro amore anche dopo l’accusa delle foto ritoccate, che ha gettato un’ombra su questa relazione.

L’attore turco, che oggi debutta su Canale5 con la prima puntata di Mr Wrong, dopo aver collezionato un successo strepitoso grazie al ruolo di Can Divit in Daydreamer, non sembra voler date adito alle chiacchiere da corridoio e sorprendere la sua dolce metà con un weekend romantico. Can e Diletta, infatti, si sono concessi una breve vacanza sulla Costiera Amalfitana, trascorrendo la giornata in barca e godendo del panorama mozzafiato e godendo della prelibata cucina locale sotto lo sguardo indiscreto dei fan.

La Leotta è serena e spensierata e chissà che presto i due non annunciano al mondo la data delle nozze. C’è grande attesa, infatti, per il matrimonio di Can e Diletta, anche se non sono trapelate informazioni certe sulla cerimonia. Chissà che i due non scelgano proprio la Costiera per il lieto evento!