Can Yaman e Diletta Leotta nella bufera, i fan accusano: “scorbutici”

Can Yaman e Diletta Leotta avvistati insieme in Sicilia. I fan del protagonista di Mr Wrong avanzano critiche pesanti.

Belli e innamorati, Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso di trascorrere insieme un romantico weekend in Sicilia, terra natia dell’affascinante giornalista sportiva. Se la relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele, non si può dire lo stesso per l’impatto che Can e Diletta hanno sui fan, delusi e amareggiati per la reazione del protagonista di Mr Wrong alla richiesta di una foto insieme. Arriva così una nuova polemica per la golden couple.

Can Yaman e Diletta Leotta attaccati dai fan

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo diverse indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata del momento, i due si godono la relazione lontano dai riflettori e Diletta porta il suo fidanzato in Sicilia, per conoscere la sua terra natia. Le foto del weekend in Costiera parlano chiaro: Diletta e Can si amano molto e a nulla sono servite le critiche di chi, invece, avrebbe voluto vederli separati.

Nelle ultime ore, tuttavia, una nuova polemica ha investito il protagonista di Mr Wrong e la Leotta. Giunti ad Acicastello Catania, i due non avrebbero voluto avere alcun contatto con i fan, scegliendo di non concedere loro neppure una foto. “Lui non ha voluto farsi le foto con le fan ed è stato anche molto scorbutico”, questa la rivelazione di una fan riportata su Instagram da Deianira Marzano.

Grande delusione per le fan dello Yaman che iniziano a sospettare che la polarità stia cambiando il sex symbol. Can dovrà farsi perdonare e forse lo sta già facendo nel ruolo di Ozgur Atasoy nella nuova soap di Canale5, che regala fortissime emozioni ai telespettatori.