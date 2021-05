Can Yaman e Diletta Leotta nella bufera: foto di coppia ritoccate

Gossip TV

Can Yaman e Diletta Leotta fanno infuriare i fan dopo la segnalazione sulle foto di coppia ritoccate.

La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta continua a far discutere. La giornalista siciliana è stata, ingiustamente, accusata di aver tradito il suo fidanzato ma la situazione sembra ormai essere stata totalmente chiarita e i fan della coppia attendono notizie sul matrimonio. Una nuova bufera, tuttavia, si è abbattuta sul divo di Daydreamer e sulla Leotta, quando un account Instagram ha fatto notare che alcune foto dei due sono frutto di fotomontaggio.

Can Yaman e Diletta Leotta nella bufera: ecco cosa è successo

Can Yaman si è trasferito in Italia per le riprese della nuova serie tv Sandokan, dove il divo turco interpreterà l’affascinante Tigre di Mompracem. Qui, il protagonista di Daydreamer ha conosciuto e si è innamorato di Diletta Leotta, la giornalista sportiva più amata dagli spettatori. Tra un gossip e l’altro, la storia d’amore tra i due continua e i fan della coppia attendono con ansia notizie sulle nozze. Archiviata l’accusa di tradimento, che ha portato Diletta a sfogarsi duramente su Instagram, Can e la sua dolce metà si dividono tra lavoro e tempo da dedicare alla coppia ma qualcosa non torna.

Tante le segnalazioni sui due che, secondo alcuni utenti dei social, starebbero inscenando una relazione per farsi pubblicità. Can e Diletta, infatti, sono stati paparazzati insieme a Roma da DivaeDonna mentre si godevano un meritato pomeriggio di relax insieme. Peccato che le foto pubblicate dalla rivista, stando alla segnalazione di Alessandro Rosica, siano frutto di fotomontaggio.

“C’è poco Photoshop in questa foto. Ridicoli, per non parlare delle foto che stanno uscendo ora, sempre a guardare le macchine fotografiche”, questa la didascalia che accompagna le foto originali del servizio fotografico. I fan si sono infuriati, accusando lo Yaman e la Leotta di prendere in giro tutti mentre i diretti interessati hanno scelto il silenzio stampa. Almeno per il momento!