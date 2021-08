Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia finisce su Rai1 e piovono accuse!

Gossip TV

Can Yaman e Diletta Leotta hanno preso in giro tutti? Questa l’accusa rivolta alla coppia durante Estate in Diretta su Ra1.

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a mantenere una distanza di sicurezza innaturale, per una coppia che dice di amarsi alla follia. I due hanno deciso di non parlare di cosa sta accadendo da qualche settimane a questa parte, calando nel completo mutismo e dedicandosi a nuovi progetti e vacanze all’insegna del relax, rigorosamente separati. Così, Can e Diletta finiscono nella Estate in Diretta, dove sono travolti da amare critiche da parte di uno degli ospiti della trasmissione di Rai1.

Can Yaman e Diletta Leotta finiscono su Rai 1!

La coppia più chiacchierata del 2021 è certamente quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Il divo turco, forte dei successi delle sue soap che hanno spopolato su Canale5, si è trasferito in Italia per prendere parte alla produzione di Sandokan, e per essere il più vicino possibile alla bella giornalista di DAZN. Tra romantiche foto, dediche e presentazioni in famiglia, Can e Diletta hanno fatto sognare i fan, certi che la relazione sarebbe culminata con un matrimonio sfarzoso. Nelle ultime settimane, tuttavia, Can e Diletta sono sempre più lontani, trascorrono le vacanze estive tenendosi a debita distanza e sono completamente sparite nuove foto o video sui social, al punto che ormai si parla di rottura definitiva per la coppia.

Mentre Can lascia il Paese allarmando le fan, Diletta torna dalla famiglia a Catania e acquista anche una nuova casa nella città siciliana, sempre senza nominare neppure per sbaglio la sua dolce metà. Lo Yaman, che vedremo in una nuova fiction con Francesca Chillemi, preferisce parlare di lavoro e tiene il massi riservo sulle questioni private, forse nella speranza che la Leotta cambi idea e che ci sia un ritorno di fiamma. Tale l’interesse per questa coppia, che Can e Diletta finiscono su Rai 1, come argomento di dibattito nella trasmissione Estate in Diretta. Qui, Alessio Poeta ha riservato parole al fiele ai due, facendo intendere di essere convinto che l’attore e la giornalista abbiano montato questa relazione all’unico scopo di farsi pubblicità.

“Allora, in pochi credono alla relazione, diciamo la verità. C’è dell’amicizia e non si è capito se c’è anche l’amore. Sembra tutto un po’ costruito, frasi perfette, fotografi al seguito”, ha spiegato l’esperto di gossip trovando l’appoggio del pubblico. Non è la prima volta, infatti, che qualcuno guarda a questa liaison come qualcosa di totalmente costruito, soprattutto in concomitanza del fatto che Can e Diletta sono sempre accerchiati da paparazzi anche nelle location più impensabili. Di certo, se la situazione rimarrà stabile, i due daranno qualche spiegazione ai fan che hanno sempre supportato questo amore.