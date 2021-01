Can Yaman e Diletta Leotta: l'Attore di Daydreamer sbotta su Instagram, poi la drastica Decisione...

Gossip TV

Can Yaman spiazza il popolo di Instagram, e prende una decisione drastica dopo le polemiche sul flirt con Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Da diversi giorni impazza il gossip sul sex symbol turco che, durante il soggiorno a Roma, è stato pizzicato in compagnia della giornalista di DAZN. Subissato dalle critiche delle fan, soprattutto italiane, il sensuale protagonista di Daydreamer ha preso una decisione inaspettata per quanto riguarda il suo profilo Instagram.

Daydreamer, Can Yaman sconvolge Instagram per Diletta Leotta

Can Yaman è il sex symbol del momento, grazie anche al grande successo di Daydreamer, che continua a fare incetta di ascolti su Canale5. Mentre nella Soap, il personaggio interpretato dall’affascinante attore turco vive un amore tormentato e romantico insieme alla bella Sanem, impersonata da Demet Ozdemir, sembra che nella vita privata dello Yaman ci sia una grande novità. Mentre si trovava a Roma per girare uno spot pubblicitario diretto dall’amico Ferzan Ozpetek, al fianco della talentosa Claudia Gerini, lo Yaman è stato pizzicato in compagnia di Diletta Leotta.

Da anni la giornalista sportiva infiamma il pubblico italiano, che l’ha idolatrata nell’olimpo delle donne più belle del Paese. Sembra che neppure Can sia riuscito a cedere al fascino dell’avvenente siciliana, tanto che i due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti piuttosto confidenziali, durante una romantica cena nella Capitale. Immediatamente le fan di Daydreamer si sono infiammate, deluse probabilmente dal fatto che per Can e Demet non ci sarà futuro fuori dal set.

Il mondo del social è esploso, lanciando critiche molto pesanti allo Yaman e alla Leotta che nel frattempo non hanno proferito parola sul loro rapporto. Subissato dalle critiche, Can ha preso una decisione inaspettata disattivando il suo profilo su Twitter e impedendo agli utenti di lasciare commenti sulla sua pagina di Instagram. Poi, nelle Ig Stories, ha fatto capire di essere piuttosto furioso per la situazione scrivendo: “Fatti miei. Punto”. Il gesto del protagonista di Erkenci Kus fa discutere ma fa anche riflettere: Can avrebbe mai reagito così se non fosse realmente interessato alla Leotta?

