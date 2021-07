Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia, i paparazzi non li mollano: lui trattiene la collera, lei si diverte

Gossip TV

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Capri, Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia dove i parapazzi locali non danno loro tregua.

Hanno trascorso alcuni giorni a Capri i nostri eroi Diletta Leotta e Can Yaman. La coppia di fidanzati è stata soprattutto in barca, come fanno i vacanzieri VIP nella spledida isola campana, ma soprattutto capace di assicurare loro un po' di privacy al largo della costa. Quando si è chiusa la parentesi italiana, si è aperta quella turca. Can e Diletta sono volati nella madre patria di lui, dove non credete possano passare inosservati. I due sono stati a cena in un ristorante con la famiglia di lui e i video/fotografi sono rimasti appostati tutto il tempo fuori per riuscire a strappare uno scatto o una dichiarazione al microfono.

Diletta Leotta a Can Yaman: "Non mi tirare!"

Nel video finito su Youtube che potete vedere qui sotto, Diletta e Can camminano dall'uscita del ristorante verso il van che li aspetta. In questo tragitto sono stati "accompagnati" da un numero imprecisato di paraparazzi che hanno scattato foto e fatto video. Lui era visibilmente infastidito, ma è stato bravissimo a non perdere la calma nemmeno quando suo papà è inciampato ed è caduto per terra. Si sente la voce di Diletta dire "Non mi tirare", quando lui evidentemente la avvicina a sé per velocizzare l'operazione di ritorno al veicolo. Poi le voci dei turchi intorno a loro non si arrestano e mentre Can saggiamente non spiccica una parola, Diletta divertita sorride e dice "non capisco niente!".