Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio: romantica Foto di coppia per la star di Daydreamer

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio e lo dimostrano con una foto super romantica. Il protagonista di Daydreamer ha trovato l'amore?

Can Yaman si perde dentro gli occhi di Diletta Leotta, immersi nel sole che ha riscaldato la giornata di San Valentino, pronto a tramontare a tingere il cielo di arancione, e il tutto è testimoniato da una foto romantica postata dalla siciliana su Instagram. Questa la sorpresa che la star di Daydreamer ha riservato ai suoi fan, dimostrando di avere intenzioni piuttosto serie nei confronti della bellissima giornalista di DAZN.

Can Yaman e Diletta Leotto: la nuova romantica foto della star di Daydreamer

Can Yaman si trova in Italia per completare le riprese di Sandokan, il remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta, che consacrò Kabir Bedi nell’Olimpo dei sex symbol. L’attore turco, che ha conosciuto un grandissimo successo grazie a Daydreamer, la Soap turca che sta spopolando su Canale5 dove lo Yaman interpreta il burbero e affascinante Can Divit, ha ottenuto la parte di protagonista e vuole che il suo lavoro sia impeccabile.

Si vocifera che Alessandra Mastronardi sarà nel cast della serie tv targata Lux Vide, ma non sarà lei a far girare la testa al sensuale attore. Se con Erkenci Kus gli spettatori non hanno potuto non notare il feeling che si era creato tra lo Yaman e Demet Ozdemir, sua partner sul set, durante le riprese del nuovo progetto Can è concentrato su una donna ben diversa dalla sua co-protagonista. L’attore turco, infatti, ha conosciuto Diletta Leotta e sembra essersene innamorato perdutamente.

La giornalista sportiva ha rotto il silenzio sul flirt, postando una romantica foto su Instagram, in occasione di San Valentino ovvero la festa degli innamorati. I fan sono impazziti, divisi tra chi spera che l’amore per la Leotta porterà Can a trasferirsi per sempre in Italia, e chi invece è geloso di questa unione e preferirebbe vederlo con la Ozdemir. Una speranza, quest’ultima, che assomiglia sempre più ad un piacevole sogno, dato che Demet si è vendicata con un nuovo fidanzato del quale sembra essere sinceramente innamorata!

