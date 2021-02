Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima Foto di coppia infiamma le fan di Daydreamer

Gossip TV

Can Yaman, la star di Daydreamer, esce allo scoperto con Diletta Leotta dopo i rumors sulla loro relazione clandestina.

Da diverse settimane non si parla d’altro che della presunta love story tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo aver protestato per l’attenzione mediatica non richiesta, esortando i fan di Daydreamer a non giudicare la sua vita privata, il sex symbol turco ufficializza la sua relazione con la bella giornalista di DAZN, postando una foto di coppia da urlo su Instagram.

È amore tra Diletta Leotta e Can Yaman: la prima Foto di coppia

Can Yaman trascorre molto tempo in viaggio, richiestissimo in Italia ma anche in Spagna e in Grecia, grazie al successo ottenuto con le sue Soap, in particolare con Daydreamer che lo ha consacrato nell’Olimpo dei sex symbol. Poche settimane fa, lo Yaman è tornato a Roma per prendere parte alle riprese dello spot di una nota marca alimentare. Spot che ha visto la partecipazione di Claudia Gerini ed è stato diretto niente di meno che dal maestro Ferzan Opzetek. Tra i regista e il sensuale turco è nato un bel rapporto professionale e di stima reciproca, tanto che non si esclude che Can potrebbe presto far parte del prossimo progetto cinematografico di Ozpetek.

Nella Capitale, lo Yaman è stato pizzicato in compagnia di Diletta Leotta ed è esploso il gossip. Can è stato costretto a prendere una decisione drastica a proposito delle sue pagine social, dato che le sue fan più accanite hanno riservato commenti poco lusinghieri alla giornalista siciliana. L’attore turco ha sempre protetto la sua vita privata, evitando di sbilanciarsi per non distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla sua promettente carriera d’attore. Con Diletta, tuttavia, la situazione è diversa e unica.

Proprio quando i pettegolezzi sembravano scemare e le effervescenti yamanine si erano scusate per la troppa irruenza, lo Yaman ha sganciato una bomba pubblicando su Instagram la prima foto di coppia con la Leotta. Per evitare che la sua nuova fiamma venisse travolta nuovamente dalle critiche, l’attore ha scelto di bloccare i commenti degli utenti. “Coppia pericolosa”, si legge nella didascalia che lo Yaman ha dedicato alla sua neo fidanzata, la quale al momento preferisce non sbilanciarsi ancora sui social sulla sua vita amorosa.